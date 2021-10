Nog goedkopere Hyundai EV is eindelijk op komst

Een goedkopere Hyundai EV moet goedkoper dan de i30 gaan worden.

Het is natuurlijk logisch dat de meeste elektrische auto’s vrij prijzig zijn. Althans, de goede elektrische auto’s. Daar is voor een fabrikant immers meer geld aan te verdienen. Wat dat betreft is het niet vreemd dat de meeste merken inzetten op medium tot grote crossovers. Vanwege de grote verkoopaantallen én de grote marges is het simpelweg het meest interessant.

Maar uiteindelijk moeten alle auto’s elektrisch worden. We zien nu al dat veel fabrikanten het A-segment links laten liggen. Of, ze investeren er niet meer in. De Volkswagen Up, Citroen C1, Renault Twingo, Fiat Panda: het zijn allemaal wat oudere modellen die al lange tijd meelopen. Hyundai is met de i10 (sinds 2019) een van de weinige merken met een ‘verse’ auto.

Nog goedkopere Hyundai EV

Ook is Hyundai van op plan om elektrisch rijden betaalbaar te maken. Aan het einde wil Hyundai dat de prijzen tussen elektrische auto’s en auto’s met een verbrandingsmotor gelijk zijn. Dat bevestigt het product-planning manager Chris Saltapidas Australische Car Sales.

Niet alleen zullen de prijzen van de elektrische modellen dalen, er moeten ook goedkopere modellen bij komen daarvoor. De auto zal qua prijs en afmetingen in de buurt zitten van de Hyundai i30 en Venue (denk aan de Bayon in Europa). Die 16.000 euro is omgerekend vanuit de 25.000 Australische dollars.

Tussen Bayon en i30

Definitieve plannen en tijdspannes kan Saltapidas uiteraard niet geven, behalve dat de nog goedkopere Hyundai EV op de planning staat. Hyundai heeft op dit moment al twee relatief betaalbare elektrische auto’s in de showroom staan: de Kona Electric (vanaf 34 mille) en Ioniq Electric (37 mille). De nieuwe betaalbare elektrische auto van Hyundai zal zo rond de 22 mille (basisprijs Bayon) en 26 mille (basisprijs i30) in zitten. Althans, afgaand op de woorden van Saltapidas.

We gaan er wel vanuit dat de nog goedkopere Hyundai EV gebouwd wordt op een ‘puur’ EV-platform. De Ioniq en Kona electric staan beide op een platform dat ook gebruikt wordt voor auto’s met een verbrandingsmotor. De nieuwe elektrische Hyundai’s (zoals de Ioniq 5) staan op een uniek platform.