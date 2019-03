el-Born is de eerste volledige elektrische SEAT

Born to be alive.

Volkswagen is het startoffensief begonnen met de I.D-reeks. Vanzelfsprekend kunnen de overige merken binnen het enorme autoconcern ook aan de slag met dezelfde techniek. SEAT doet dit met de el-Born. In Genève presenteert het merk een concept wat de eerste elektrische auto moet worden.

In het geval van SEAT is de eerste elektrische auto geen SUV, maar een compacte stadsauto. Het concept staat op het MEB-platform van Volkswagen en verwijst met zijn naam naar een bekende buurt in Barcelona, wat dat betreft was el-Coño waarschijnlijk iets te gewaagd.

De autobouwer mikt op een actieradius van 420 kilometer dankzij een 62 kWh batterij. Het systeemvermogen ligt op 204 pk. Met 100kW DC snelladen is de el-Born in staat om een lege batterij in 47 minuten voor 80 procent op te laden. De elektrische auto sprint in 7,5 seconden naar de 100, wat natuurlijk prima is voor een stadskarretje. Naast een elektrische aandrijflijn wil SEAT ook autonome techniek (level 2) proppen in de el-Born. Al met al een innovatief autootje dus.

Zomers in Spanje kunnen snikheet zijn en een loeiende airco heeft een sterke invloed op de actieradius. SEAT zegt hier iets op bedacht te hebben met een hittemanagementsysteem. Een warmtepomp zorgt dat er zo min mogelijk elektriciteit gebruikt wordt om de auto te verkoelen. Het systeem werkt ook voor de verwarming, zodat in de winter zo min mogelijk actieradius verloren gaat door een hardwerkende verwarming. Het interieur is minimalistisch doch functioneel. Alle fysieke knoppen zijn op het stuur verwerkt. Voor je neus een digitale cockpit en een 10-inch scherm voor de infotainment.

Hoewel SEAT met dit concept op de Zwitserse autobeurs staat, is het de bedoeling dat de elektrische stadsauto daadwerkelijk in een productiestadium komt. Volgend jaar moet deze el-Born al op de prijslijsten van SEAT gaan verschijnen.