Toyota GR Supra GT4 is tijger voor op het circuit

De auto heeft internationale GT4‑kampioenschappen als bestemming.

De Supra is nog niet op de markt of de Japanners komen al met extra varianten van de nieuwste sportwagen. Toyota presenteert de GR Supra GT4 Concept, nu nog een concept, straks mogelijk in productievorm een apparaat die in actie zal komen tijdens GT4-races.

De ontwikkeling van de GR Supra GT4 Concept is in handen van Toyota GAZOO Racing. In vergelijking met de straatversie is de GT4 langer en lager. Dit heeft een betere downforce en minder luchtweerstand tot gevolg. Wat je ook niet krijgt op de straatversie en wel op de GT4 is een carbon voor- en achterspoiler. Daarnaast beschikt de raceauto over lichtgewicht racewielen van OZ Racing.

In de basis is het nog steeds de straatauto zoals we die kennen. Zo zijn zijn de voorwielophanging en achterwielophanging in de basis gelijk gebleven. Wel is gekozen voor raceveren, schokdempers en stabilisatorstangen die een leven op het circuit makkelijker maken. Remmen doet de GT4 met een setje van Brembo. De geblazen 3.0 zes-in-lijn BMW-motor is ‘geoptimaliseerd’, maar exacte cijfers noemt Toyota niet. Aan de binnenkant zijn onder meer een rolkooi, kuipstoelen en een brandblusser te vinden.

Toyota heeft nog geen groen licht gegeven voor de productie. Men wil in Genève de interesse peilen naar de GR Supra GT4. Bij voldoende animo zal het concept verder doorontwikkeld worden en in productie gaan.