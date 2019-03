Rapper steekt Cullinan in sportief jasje

Het zal Rolls-Royce waarschijnlijk een worst wezen wat men met de auto doet.

Zoals het merk Rolls-Royce uit twee namen bestaat, zo heeft het bedrijf ook twee kanten. Bij Rolls-Royce denk je aan Britse heren die een pijp roken in een keurig pak op een landgoed. Die op jacht gaan en daarna thee drinken. Bij Rolls-Royce denk je ook aan rappers met gouden tanden, sneakers en gouden kettingen.

Die laatste doelgroep is groeiende en daar gaat Rolls-Royce helemaal in mee, met onder meer de Black Badge-modellen. Uiteindelijk moeten de kassa’s rinkelen. Dat de nieuwe Cullinan populair is onder muzikale dichters uit de Verenigde Staten was al bekend, deze artiest ging echter nog een stapje verder en personaliseerde zijn Rolls de moeder.

Waar we naar kijken is de Cullinan van Kiari Kendrell Cephus, beter bekend als de 27-jarige rappert Offset. Zijn Rolls-Royce werd een blauwe wrap aangemeten met blauwe remklauwen en zwarte details, rollende op -uiteraard- een setje 24-inch Forgiato’s. Het interieur is een combinatie van rood en zwart leer.

Kan dit door den beugel? Waarom ook niet. De Rolls-Royce is in elk geval makkelijk te vinden op een drukke parkeerplaats.