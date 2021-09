Elektrische ‘hot hatch’ van Volkswagen gaat in productie

Ken je de Volkswagen ID.X nog? Nee? Die gaat dus in productie.

Dat je als fabrikant een hot hatch in je gamma hebt is lang niet meer vanzelfsprekend. Er is bijvoorbeeld geen Ford Focus RS meer en OPC behoort inmiddels ook tot het verleden. Wel is er nog altijd de Golf GTI. De vraag is alleen: hoe lang nog? De ID-modellen staan namelijk klaar om geleidelijk aan het modellengamma van Volkswagen over te nemen.

Dat betekent het einde van het GTI-label, maar er komt wel wat voor in de plaats: het GTX-label. Deze letters zagen we voor het eerst op de ID.4 GTX en binnenkort volgt de ID.5 GTX. Dat zijn alleen geen enorm sportieve auto’s. Althans, de ID.4 GTX was dat niet. De aflopende daklijn van de ID.5 GTX gaat daar waarschijnlijk weinig verandering in brengen.

Volkswagen heeft echter ook nog de ID.3. Met zijn compacte afmetingen leent deze auto zich beter voor een sportieve uitvoering. Of die er ook ging komen was tot op heden nog niet geheel duidelijk.

Er was wel een concept car, genaamd de ID.X. Daar werd alleen opvallend weinig ruchtbaarheid aan gegeven. We weten alleen van het bestaan van deze auto af omdat CEO Ralf Brandstätter een tamelijk amateuristisch ogende fotocollage op zijn LinkedIn-pagina deelde.

Gelukkig was hij zo vriendelijk ook wat info te delen. Het prototype is 200 kg lichter dan een normale ID.3, heeft 328 pk en doet 0-100 km/u in 5,3 seconden. Als klap op de vuurpijl beschikt de ID.X ook over een Driftmodus. Zoals te zien op de foto’s zijn er uiterlijke upgrades in de vorm van groengele accenten, dikke velgen en alcantara sportstoelen.

Voor wie dit allemaal als muziek in de oren klinkt is er goed nieuws: Ralf Brandstätter heeft inmiddels bevestigd dat de ID.X in productie gaat. Dat wil zeggen: de ID.X zal de basis vormen voor een productiemodel. Deze gaat waarschijnlijk geen ID.X heten, maar gewoon ID.3 GTX. Verdere details worden er nog niet onthuld.

Wel heeft de Volkswagen CEO nog een ander interessant nieuwtje: hij hint op een elektrische auto met het R-label. Als de ID.3 GTX het naam hot hatch niet waardig blijkt te zijn, kunnen we dus altijd nog wachten op een ID.3 R.

Via: Autocar