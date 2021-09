In deze S-klasse hoef je je hoge hoed niet af te zetten

Vind je het ook altijd zo irritant dat je je hoge hoed moet afzetten in de auto? In deze S-klasse is dat probleem verholpen!

Als je shopt in het absolute topsegment moet het je aan niets ontbreken. Ook niet aan ruimte. Daarom bieden vrijwel alle merken die topklassesedans bouwen verlengde versies daarvan aan. Wat ze alleen nooit aanbieden zijn verhoogde versies. Als je deze afbeeldingen ziet begrijp je misschien waarom.

Het kan natuurlijk zijn dat je maling hebt aan hoe je auto eruitziet en gewoon zoveel mogelijk binnenruimte wil hebben. In dat geval kun je aankloppen bij de gerenommeerde Belgische coachbuilder Carat Duchatelet. Zij verhogen al daken sinds de jaren ’90 en leveren auto’s aan allerlei staatshoofden en vorstenhuizen.

Ook de nieuwe S-klasse is niet veilig voor Carat. De creatie die je hier ziet is gebaseerd op de nieuwe Mercedes-Maybach S-klasse. Laat je niet op het verkeerde been zetten door het hogere dak: de Maybach-versie is dus 18 centimeter langer dan een reguliere S-klasse. Vervolgens maakt Carat de auto nog eens 20 centimeter langer. Dit is dus een serieus slagschip, maar dan met de proporties van een Mazda 121.

Je wilt wellicht ook nog weten hoeveel hoger het dak nu precies geworden is. Ten opzichte van een normale S-klasse is deze creatie van Carat 10 cm in de hoogte gegroeid. Je hoeft nu dus nooit meer bang te zijn dat je je kop stoot bij het in- en uitstappen. En het schijnt dat Wesley Sneijder zelfs kan staan achterin deze S-klasse.

Dit is overigens nog maar de kortste versie van de S-klasse die Carat aanbiedt. Naast deze Carat 200 zijn er ook nog de Carat 500 en de Carat 1000. Deze zijn respectievelijk – je raadt het al – 500 en 1000 mm langer dan een normale Mercedes-Maybach S-klasse. Wat ook al niet de kortste S-klasse is.

Prijzen? Daar spreekt Carat Duchatelet uiteraard niet over. Dit zijn namelijk aanpassingen in de categorie ‘geld speelt geen rol’.