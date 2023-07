Elektrische Audi RS mag niet op gewone Audi lijken

Bij Audi Sport gaan ze hun best blijven doen om ook van de elektrische RS iets speciaals te maken.

Autofabrikanten hebben het er maar moeilijk mee. Een performance versie uitbrengen van een elektrische auto is zo gemakkelijk nog niet. Met een verbrandingsmotor is het onderscheid makkelijker te maken. Je kunt bijvoorbeeld een unieke motor bewaren voor het topmodel. Neem de Audi RS3 en zijn befaamde vijfcilinder. Deze motor is niet verkrijgbaar in een reguliere A3.

Met een elektrische auto line-up staat Audi voor een uitdaging. De toekomstige elektrische A3 heeft een accupakket en de RS3 daarvan ook. De verschillen zijn dus kleiner. Audi Sport gaat er echt alles aan doen om ook van de elektrische auto’s iets bijzonders te maken. Dat zegt Sebastian Grams, topman van Audi Sport, in gesprek met Autocar.

Elektrische Audi RS

Als voorbeeld neemt hij de Audi RS e-tron GT. Een hit volgens de directeur. Elke derde e-tron GT die van de band rolt is een RS. Kortom, de klanten kunnen het model enorm waarderen. Het recept dat men gebruikt voor deze elektrische auto kun je ook verwachten op andere elektrische performance modellen van Audi Sport.

De ingrediënten zijn dan als volgt. Een dikker uiterlijk, zoals je van een RS mag verwachten. En natuurlijk meer performance door bijvoorbeeld de toevoeging van elektromotoren. Maar ook de toevoeging van (nep) geluid, speciale rijmodi en unieke tweaks voor het topmodel.

Geluiden

Of Audi de vijf- en achtcilinder geluiden van de huidige RS modellen gaat componeren in de elektrische modellen wilde Grams niet bevestigen. BMW heeft met M componist Hans Zimmer gestrikt om unieke geluidjes te maken in de elektrische auto’s. In de praktijk is dat overigens een wat vage ervaring. Dan is Hyundai’s N aanpak van een nep motorgeluid misschien beter. Maar het blijft natuurlijk synthetisch en gemaakt aanvoelen. Wat voor geluid je er ook bij verzint.

Het is in elk geval goed om te weten dat Audi RS een toekomst heeft en niet een stille dood sterft door de komst van elektrische auto’s. Hoe de invulling aan modellen gegeven gaat worden, dat is nog even afwachten. Feit is dat het echt andere modellen moeten worden op basis van de reguliere varianten, zoals nu ook al het geval is.