Lamborghini Revuelto nu al verpest door DMC

De Lamborghini Revuelto is nog maar net hier en nu al heeft DMC een pakket bedacht.

De eerste exemplaren van de Revuelto moeten nog geleverd worden. Toch kunnen tuners het niet laten om alvast van alles digitaal te bedenken. Een bekende tuner is DMC en deze partij heeft al iets ontwikkeld voor de Lamborghini Revuelto.

Wanneer je voor deze tuning opteert ben je in elk geval één van de eerste klanten met een gepimpte Revuelto. Moet je er wel meteen op de eerste dag de spoiler erop plakken. Anders is er vast iemand je voor.

De tuner heeft twee carbon fiber bodykits bedacht voor de opvolger van de Aventador. Het ene pakket is gelanceerd onder de naam Molto Veloce. Het andere Schumacher. Het verschil tussen de twee is dat je bij de Schumacher een enorme taartschep krijgt achterop en bij de Molto Veloce niet.

Je bent niet alleen gedurfder als je voor de Schumacher gaat. Deze is ook nog eens exclusiever. DMC produceert slechts 88 exemplaren van de Schumacher bodykit. Naast de spoiler (of de kleine spoiler met de Molte Veloce) bestaat de tuning uit een splitter aan de voorzijde, zijskirts en een diffuser. Dit alles gemaakt van carbon, uiteraard.

Het ziet er niet uit hoor ik je denken. Dat ben ik dan geheel met je eens. Laten we eens kijken waar andere tuners mee komen, want hier kan ik niet vrolijk van worden. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de prijs. De bodykit zijn als set verkrijgbaar voor $88.888 of $49.990 als je ze los koopt. Goede aanbieding.