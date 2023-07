De gesloopte 40.000 euro kostende beker van Max Verstappen

De beker van Max Verstappen ter waarde van 40.000 euro werd gesloopt door Lando Norris.

Een onhandigheid. Kan gebeuren. Zand erover. De coureurs zullen onderling met de nodige dosis humor terugkijken op het incident van gisteren. Zeker omdat Max Verstappen niet zo heel veel lijkt te geven om trofeeën. Maar opmerkelijk was het wel. Zeker met het gegeven dat Lando Norris in zijn carrière honderd procent nog een potje gaat breken.

Beker van Max Verstappen gesloopt door Lando Norris

Het opmerkelijke incident gebeurde gister na afloop van de race op het podium. Tijdens het traditionele champagne spuiten gaat het mis. In plaats van hevig met de fles schudden slaat Norris de champagnefles op het podium om deze zo te laten spuiten. Door de trilling valt de handgemaakte trofee van Max van het podium en raakt deze beschadigd.

De beker in Hongarije is handgemaakt. Kunstenaars hebben een halfjaar gewerkt aan de trofee. Het precisiewerk is te zien in onderstaande video. Best lullig dat zoiets op een soort van ondankbare wijze door de 23-jarige Norris wordt gesloopt. Aan de beker van Max Verstappen zou een prijskaartje van 40.000 euro hangen.

Niet de eerste keer, niet de laatste keer

Het slaan van de champagnefles op het podium is echter niet iets nieuws. Het is een signature move van de Britse coureur. Daarbij gaat het wel vaker mis. Zowel in Imola in 2022, als in Silverstone en nu voor de derde keer in Hongarije moet de beker het ontgelden. In dit geval is de schade groter omdat het om een handgemaakte beter gaat.

Nu McLaren veel snelheid heeft gevonden in de auto is het niet ondenkbaar dat er meer podiums zullen volgen voor het team. En dat betekent meer kans op Norris op zijn trucje nog eens te herhalen. Kortom, dit gaan we nog vaker zien. Tot de FIA het niet meer zo grappig vindt. Dan is een shoey van RIC toch een stuk onschuldiger en leuker om naar te kijken..