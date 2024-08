Elektrische auto in parkeergarage blijft discussiepunt

Hoe veilig is een elektrische auto in een parkeergarage?

“Maar een gewone auto met verbrandingsmotor vliegt ook in de fik!”. Klopt honderd procent. Statistisch gezien zullen er meer fikkies zijn met een ICE dan een EV op wereldwijde basis. Echter gaat deze discussie over een elektrische auto in een parkeergarage en het aspect van brandveiligheid.

Soms zie je een filmpje op het web voorbij komen van een elektrische auto die uit het niets in de hens vliegt. Als dat gaande is in een parkeergarage, waar de brandweer lastig bij de EV kan komen, heeft dat soms verregaande gevolgen. Het is al moeilijk blussen en een elektrische auto in een natte container plaatsen in een parkeergarage is helemaal onmogelijk.

In Zuid-Korea is de discussie over het parkeren van een elektrische auto in een parkeergarage opgelaaid na een grote EV-brand in een parkeergarage. In de hoofdstad Seoel was de brandweer maar liefst acht uur zoet om het vuur te doven van een elektrische auto in een parkeergarage. Niet alleen de EV vloog in de hens, ook 140 andere auto’s raakten beschadigd door de brand. Boven de parkeergarage zat een wooncomplex, 200 woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

De auto in kwestie waar alle ellende mee begon was overigens een elektrische Mercedes EQE 350. Het voertuig stond gewoon geparkeerd tussen andere auto’s en was op dat moment niet aan het laden. De EV vloog spontaan in de fik.

Waar komen de accu’s vandaan?

Mercedes-Benz Korea heeft, mede door druk vanuit de Koreaanse regering, naar aanleiding van de brand bekendgemaakt wat voor accupakket in deze specifieke EQE zat. Het gaat hier om een accupakket van het Chinese bedrijf Farasis Energy. Door in kaart te brengen waar de accupakketten vandaan komen kan de Koreaanse regering verbanden leggen hoe het zit met de kwaliteit van de batterijen. Mochten accu’s van Klaasje statistisch gezien vaker in de hens vliegen, dan kan de overheid bijvoorbeeld een verbod opleggen. Het automerk moet dan kiezen voor een accupakket van het andere merk Pietje.

Uiteindelijk blijft het discussiepunt over de brandveiligheid van een (elektrische) auto in een parkeergarage nog wel bestaan. Misschien overal van die dekens leggen op elke verdieping? Wie het weet mag het zeggen.