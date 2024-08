Volkswagen eerste elektrische GTI MOET leuk zijn

Volkswagen heeft torenhoge verwachtingen van de eerste elektrische GTI

Het GTI-label van Volkswagen staat garant voor rijplezier, van de Polo GTI tot de Golf GTI. Ze zijn allemaal leuk om te rijden. Tot op heden hebben we het label nog niet gezien op de elektrische auto’s van het merk. Wel het halfbakken GTX, maar daar maak je niemand echt blij mee.

Er is een reden dat Volkswagen de iconische drie letters nog niet heeft toegepast. De tijd is er simpelweg nog niet rijp voor. De Duitse autofabrikant wil geen teleurstellend product neerzetten. Een GTI moet een grijs op je gezicht toveren als je het rechterpedaal vloert.

Volkswagen elektrische GTI

Over een kleine twee jaar weten we of de eerste elektrische Volkswagen GTI geslaagd is. In 2026 verschijnt namelijk een GTI op basis van de ID 2all. Tegenover Autocar zegt VW-topman Kai Grünitz dat de elektrische GTI vooral leuk moet sturen, het liefst met een go-kart gevoel. Die dooddoener kennen we al jaren van MINI en uiteindelijk komt het neer op marketingpraat. Maar we geven Grünitz het voordeel van de twijfel. De focus ligt op sturen en niet zozeer op bloedverziekende acceleraties.

Uiteindelijk is dat een goed iets. Snelle elektrische auto’s, die zijn er genoeg. Leuk sturende EV’s? Niet genoeg! Zomaar een klap vermogen in een elektrische auto stoppen is geen garantie voor een leuke auto. Hallo MG4 XPower met 435 pk. Vermogen genoeg ja, maar echt leuk sturen? Not so much.

De kans bestaat dat de eerste elektrische Volkswagen GTI over zo’n 300 pk of zelfs minder beschikt. De auto moet geweldig worden om door bochten te smijten, het vermogen komt op de tweede plaats.

Klinkt niet verkeerd. Over twee jaar weten we of dit bij mooie woorden is gebleven, of dat Volkswagen inderdaad een leuke elektrische GTI heeft weten te bouwen. Laten we het hopen!