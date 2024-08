Mercedes EQE flambé vereist 177 hulpverleners, beschadigt 70 auto’s

Een Mercedes EQE is uiteraard een auto zonder verbrandingsmotor. Maar toch ging deze EQE flambé en nam daarbij 70 auto’s in de schade mee.

Voordat de adepten weer gaan mekkeren: ja, uit statistieken blijkt dat ICE’s vaker clam vatten dan EV’s. Daar. Met dat uit de weg kunnen we het even over het feit hebben dat als een EV in de fik gaat, dat forse uitdagingen met zich meebrengt voor hulpverleners. Dit bleek afgelopen week ook in Zuid-Korea, waar een Mercedes EQE in stationaire toestand vlam vatte in de garage van een appartementencomplex.

De auto stond opvallend genoeg niet aan de laadkabel toen het gebeurde. Op beelden is te zien hoe uit het niets het vuur opeens ontstaat. Dit is een van de nadelen van EV-branden. Je hebt niet echt een waarschuwing wanneer het kan gebeuren. Een ander nadeel is dat het vuur haast niet te blussen valt. Het is moeilijk voorstelbaar, maar kennelijk waren er 177 hulpverleners nodig om de zaak onder controle te krijgen en duurde dat 8 uur.

209 mensen moesten geëvacueerd worden en 21 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van de rook. Het was kennelijk echt een goed fikkie, want maar liefst 197 mensen belden het alarmnummer. Mercedes heeft inmiddels ook gereageerd op het incident. Tegenover de Korea JoongAng Daily zegt een woordvoerder:

We can’t confirm details about the exact model and batteries at the moment. We are taking this very seriously and will do our best to collaborate with fire authorities to determine the exact cause. Mercedes, is behulpzaam

