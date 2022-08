LED OP! Nederlanders maken zebrapad eindelijk veilig

Er gebeuren nog steeds teveel ongelukken bij het oversteken, Nederlanders maken met deze nieuwe techniek een zebrapad veilig.

We kennen in meerdere steden al oversteekplaatsen met lichtjes in het wegdek. Die gaan branden als een voetganger een knop heeft ingedrukt. Nu komt BAM Infra met een -naar eigen zeggen- betere techniek. Stel, je loopt richting een zebrapad en plotseling licht de belijning op. Dit waarschuwt automobilisten dat ze moeten oppassen.

Nieuwe techniek maakt zebrapad veilig

De aannemer is van plan dit jaar nog het systeem te introduceren in Nederland. Ze hebben eerder al ervaring opgedaan in het buitenland. BAM zegt hierover dat de ervaringen positief zijn. Het systeem is op verschillende manieren te integreren. Denk aan bijvoorbeeld oplichtende haaientanden of verlichte witte balen op een zebrapad.

Zeker bij oversteekplaatsen waar geen stoplicht is, moet het systeem de situatie veiliger maken. Doel hiervan is om automobilisten te wijzen dat ze extra goed moeten oppassen. Hiervoor wordt een slimme sensor gebruikt, die ingesteld is op het detectievlak waar iemand kan oversteken. Dit kan lopend of fietsend zijn. Op deze manier wordt voorkomen dat het systeem onnodig aan gaat. Dit terwijl er geen overstekers zijn.

Bij een plek waar wel een stoplicht staat, kan het systeem een rode streep tonen. Dit om aan te geven dat het stoplicht op rood staat. Het systeem werkt dan samen met de signalen van het stoplicht. Tijdens de ontwikkeling is samengewerkt met verkeerspsychologen, verkeerskundigen en onderzoekers. Resultaten uit het buitenland zijn goed en bestuurders lijken eerder en ruimer voor de oversteekplaats tot stilstand te komen. Tevens zijn er minder doorrijders. Het effect is hierdoor positief en op sommige plekken zelfs spectaculair, aldus BAM.

Testen

In Gouda staat het hoofdkantoor van de onderneming. Voor de deur willen ze een werkende proefopstelling realiseren. BAM zegt zelf ‘we kunnen in het vierde kwartaal van dit jaar de toepassing in de praktijk plaatsen. Vóór die tijd leggen we al een werkende proefopstelling aan voor ons BAM- kantoor in Gouda’. Er zijn al meerdere opdrachtgevers waar het bedrijf mee in gesprek is.

Auto’s, vrachtwagens en motoren. Alles kan er op een veilige manier overheen rijden. En hoewel de techniek nieuw is voor Nederland, wordt het al jaren gebruikt in het buitenland. Daar is gebleken dat het heel duurzaam is en het niet kapot gaat als er vaak overheen gereden wordt. Binnenkort dus te zien op de Nederlandse wegen.