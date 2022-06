Kabinet krijgt Nederlander niet snel genoeg in elektrische auto

Het kabinet droomt van groene auto’s. In het klimaatakkoord mikt de overheid op de verkoop van alleen maar elektrische auto’s in 2030. Dat lijkt te hoog gegrepen, wat nu?

Het kabinet broedt op nieuwe stimuleringsmaatregelen voor de emissievrije auto. In het klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat in 2030 er alleen nog maar uitstootvrije auto’s verkocht mogen worden. Die groene autodroom lijkt bij lange na niet gehaald te gaan worden.

Staatssecretaris van milieu Vivianne Heijen zegt in de Telegraaf dat de ambitie was dat 100 procent van alle nieuw verkochte auto’s in 2030 volledig elektrisch is. In werkelijkheid gaat dat nu richting de 42 procent. Dat is veel minder dus. Het kabinet moet dus actie ondernemen.

Welke stimulans is er nu?

Uiteraard stimuleert het kabinet nu al de aanschaf van elektrische auto’s door de aanschafsubsidie voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s. Die pot voor nieuwe auto’s is voor dit jaar al weer leeg en dat betekent dat vanaf januari 2023 daar pas weer geld in zit. In 2024 verdwijnt het subisidiepotje zelfs helemaal. Ook moeten EV rijders dan motorrijtuigenbelasting gaan betalen.

Het idee was dat aan het einde van de subsidie de markt inmiddels zover ontwikkeld was, dat wij als rechtschapen burgers en automobilisten uit ons zelf gaan kiezen voor een elektrische auto. En natuurlijk dat de fabrikanten deze ook steeds goedkoper gaan maken. Die ontwikkeling lijkt helaas niet helemaal te gaan zoals het kabinet hoopt.

Wat te doen?

Aanvullend beleid is dus nodig. De staatssecretaris wil het huidige fiscale beleid gaan evalueren en zo gaan kijken welke stimulans het kabinet vanaf 2025 kan bedenken. Probleem is dat bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer eerder al gehakt maakte van de stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s die de overheid al eens bedacht.

Daarnaast wees de Rekenkamer op de scheve stimulering van particulier versus zakelijke rijders. Oftewel zo succesvol waren de eerder bedachte groene prikkels niet. Volgens de Algemene Rekenkamer waren de kosten van de stimulatiemaatregelen niet in verhouding met wat het op heeft gebracht. Staatssecretaris Heijnen is lid van het CDA, die in het verkiezingsprogramma ook al waarschuwde voor het teveel subsidiëren van de elektrische auto.

Dilemma

Een flink dilemma dus voor het kabinet. Moet de overheid de subsidiepot langer in stand houden? De motorrijtuigenbelasting op elektrische auto’s vrij blijven stellen en de bijtelling weer laag houden? Laat ons weten in de reacties wat de overheid volgens jullie moet doen om de groene droom levend te houden.