Elektrische Carrera RS uit Nederland is krankzinnig duur

Een soort van Porsche 911 Carrera RS, maar dan volledig elektrisch. De Voitures Extravert quintessenza RS is dat. Met een prijskaartje.

Er zijn een aantal bedrijven die (iconische) klassiekers ombouwen naar een moderne volledig elektrische auto. De looks en het interieur van het origineel blijven behouden, maar de aandrijflijn krijgt een transformatie van een verbrandingsmotor naar batterij elektrisch. In Nederland zijn er meerdere firma’s die zich met dit soort projecten bezighouden, waaronder Voitures Extravert. Het Nederlandse autobedrijf heeft nu een nieuw model gepresenteerd. De Voitures Extravert quintessenza RS.

Basis is geen echte RS

De elektrische auto is gebaseerd op een al niet goedkope Porsche 911 Carrera uit de jaren zeventig en tachtig met een waarde van zo’n 100.000 euro voor de donorauto. Let op, ze nemen hiervoor niet een echte Carrera RS als basis, maar maken er zelf een RS van. De boxer zescilinder is uit het origineel vervangen voor een elektrische aandrijflijn, met een 59 kWh accupakket. Goed voor 308 pk en 700 Nm koppel. Dit is een watergekoelde motor met als grote voordeel dat de trekkracht meteen vanaf nul aanspreekbaar is. De actieradius bedraagt 400 kilometer WLTP.

Pittig prijskaartje

De Porsche is op meerdere punten gemoderniseerd. Onder andere de ophanging is verbeterd, er zijn grotere remmen geïnstalleerd en vergeet ook niet een iconische ducktail. De grote maar zit hem in de prijs. De basisprijs ligt op € 399.990. Bestellen kan vanaf vandaag met een levertijd van een jaar. De eerste klanten kunnen hun eigen Voitures Extravert quintessenza RS in het eerste kwartaal van 2023 verwachten.