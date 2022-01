Productie De Tomaso P72 op paar uurtjes rijden van Nederland

Of anderhalf uur rijden, als je woonachtig bent in Limburg. De productielocatie van de Tomaso P72 is bekend!

Italiaans, een dikke V8 en straks gewoon te koop bij Louwman Exclusive. Dat het nog kan, anno 2022. De komst van de P72 van De Tomaso komt stapje voor stapje dichterbij. Vandaag is bekendgemaakt dat het automerk een strategische partnerschap aangaat met Capricorn Group.

Productie De Tomaso P72

Onderdeel van dit partnerschap is de komst van een gloednieuwe productiefaciliteit pal naast de Nürburgring. De bouw is inmiddels gestart en men verwacht een oplevering in de zomer van 2022. De plannen moesten mede door COVID-19 omgegooid worden. In eerste instantie was het idee om de P72 in Amerika te gaan bouwen. Dat ging niet door en nu is de Nürburgring gekozen als uitvalbasis van De Tomaso. Gunstig voor Nederlandse kopers, want de ‘Ring is voor ons om de hoek. Dat kan resulteren in een kortere wachttijd dan dat een auto helemaal uit Amerika moet komen.

Capricorn is een bekende naam als het gaat om het bouwen van exclusieve en bizarre auto’s in een uitzonderlijke klasse. Net als hun bijdragen in de motorsport. Zo zijn ingenieurs bij het bedrijf onder meer verantwoordelijk geweest voor de Porsche 919 LMP1. Daarnaast is Capricorn verbonden aan verschillende Formule 1-programma’s.

De Tomaso gaat 72 exemplaren bouwen van de P72. In 2019 werd gesproken over een vanafprijs van zo’n 750.000 euro, exclusief BTW en BPM. In Nederland (en voor de rest van Continentaal Europa) is Louwman Exclusive verantwoordelijk voor de verkoop van de P72.