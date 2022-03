Elektrische Carver is nu ook snelwegwaardig

‘Waarom gaat zo’n elektrische Carver maar maximaal 45 km/u?’ Die vraag werd kennelijk door diverse kopers gesteld. Carver heeft geluisterd naar de feedback.

Snellere versie Carver gerealiseerd

Uit de markt ontstond steeds meer vraag naar een snellere versie van de elektrische Carver, vaak van gebruikers. Met de S+ geeft het bedrijf uit Friesland gehoor aan de vraag. De S+ is een afkorting voor Speed+. Je krijgt niet alleen meer power (twee 3 kW), maar ook een grotere batterij van Samsung.

Groter accupakket

Een standaard Carver heeft twee keer 2 kW aan boord en een 5,4 kWh grote batterij. Goed voor 100 kilometer actieradius. Op papier weliswaar. De sterkere S+ krijgt een 7,1 kWh batterijpakket, ook goed voor 100 kilometer actieradius. Meer power heeft nu eenmaal een hogere energieverbruik. De topsnelheid van de S+ bedraagt daarentegen 80 km/u waardoor je hem nu kunt rijden op de snelweg of op provinciale wegen.

Carver R+

Interesseert de hogere topsnelheid van 80 km/u je niets en wil je juist een zo groot mogelijke actieradius? Carver introduceert ook een R+, waarbij de naam staat voor Range+. Je krijgt dan dezelfde specificaties als een standaard Carver, maar wel met een verschil: een grotere batterij. De R+ heeft namelijk dezelfde 7,1 kWh-batterij als de S+. De R+ heeft een topsnelheid van 45 km/u.

Ook Cargo-versie

Carver levert de S+ ook als Cargo-versie. “Met name bedrijven die actief zijn in de stad, maar net daarbuiten zijn gevestigd, kunnen zo vlotter tussen klant en kantoor pendelen”, aldus het bedrijf. Volgens Carver zijn de modellen niet alleen in Nederland in trek, maar ook in steden als Berlijn, Londen, Rome en zelfs in Hongkong en Seoul.

Prijzen Carver S+ en R+

Goedkoop is het allemaal niet, want voor een Carver S+ vraagt het Nederlandse bedrijf 14.489,75 euro. En voor een R+ ben je minimaal 13.902,90 euro kwijt. Een standaard Carver start bij 10.990 euro. De snellere S+ kan overigens nog wat duurder uitvallen, want zaken als airco (1.298 euro) en LED-lampen (348 euro) zijn optioneel leverbaar. Dan praten we al over 16.136,56 euro in totaal.

Een ding is zeker: je krijgt er dankzij het kantelprincipe wel een bijzondere rijervaring voor terug.