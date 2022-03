Robert Doornbos snapt keuze voor Tom Coronel niet

Oud F1-coureur Robert Doornbos snapt keuze voor niet oud-F1 coureur niet.

Wie de Formule 1 via ViaPlay kijkt, zal het zijn opgevallen. Er zijn een paar nieuwe gezichten. Amber Brantsen (voorheen NOS, waaronder de F1-podcast) presenteert de F1-programma’s en er zijn nieuwe commentatoren.

Ook zijn er diverse F1-kenners aanwezig in de studio, voornamelijk wat Nederlandse oud-coureurs. Omdat we in Nederland een zeer beperkte selectie hebben, komen we telkens bij dezelfde personen uit. Jan Lammers werkt veel samen met de NOS en Jos Verstappen is niet zo’n media-dier (naast het feit dat hij vaak gewoon bij de races aanwezig is). Dan blijft er niet zo heel erg veel over: Christijan Albers, Robert Doornbos en Giedo van der Garde zijn onze meest recente F1-coureurs.

Robert Doornbos snapt keuze Coronel niet

Echter, er is een belangrijke omissie bij Viaplay en dat is namelijk Robert Doornbos, die bij Ziggo een prominente plaats innam. Giedo en Christijan zien we wel, Doornbos niet. Sterker nog, ook Coronel zit erbij. Aan Motorsport.nl laat Doornbos weten het niet te begrijpen:

Toen ik werd uitgenodigd voor een gesprek, kreeg ik echter te horen dat ik niet bij de vaste drie zat. Ik mocht wel een keer als gast aanschuiven. Je kan een andere kant op willen gaan – wat ze ook doen met een vrouwelijke presentator en nieuwe commentatoren – maar als je zegt dat je de sport informatiever, journalistieker en serieuzer wil gaan benaderen en vervolgens mij niet neemt maar wel in zee gaat met Tom Coronel, die geen Formule 1-ervaring heeft, dan is dat in mijn optiek gewoon vriendjespolitiek. De kijker gaat daar in elk geval niet mee op vooruit. Robert Doornbos, gooit Tom Coronel even VOL voor de bus

Om met @jaapiyo te spreken: shots fired! Tom Coronel krijgt hier even vol de wind van voren. De enthousiaste Blaricummer steekt zijn mening niet onder stoelen of banken en laat weleens een voorkeur doorsijpelen.

Maar het is wel heel erg pijnlijk dat Coronel zó te kakken wordt gezet door zijn oud-teammaatje bij Ziggo. Dat niet alleen, vergeet niet dat zowel Doornbos als Coronel bij het programma een ‘status aparte’ hadden. In alle extra items van Ziggo konden de twee als kemphanen fungeren.

Tom Coronel §

Maar ho, wacht! Voordat we Tom Coronel even makkelijk de grond in praten, toch even een veer in de bips. Coronel was al aan het racen voordat Doornbos begon met racen en Coronel racet nog steeds. Dat niet alleen, de hele familie Coronel ademt autosport. De vrouw van Tom Coronel (Paulien Zwart): racer. De broer van Tom Corone (Tim)l: racer. Zijn vrouw (Sandra van der Sloot): racer.

Naast het feit dat ze allemaal nog racen, leven ze in de wereld. Die kennen de ins en outs van de racewereld en een hele hoop mensen. Daarbij lijkt het alsof Coronel dit jaar een Valdispert Extra Sterk neemt voor de uitzending, want hij is ineens veel rustiger en er zit sowieso een hoop informatie in.

Als laatste: het is toch helemaal niet erg om te zeggen dat het bij Ziggo echt heel erg slecht was? Dat er een voorkeur was voor Nederlandse coureurs, prima. Dat de commentatoren champagne gingen drinken en de polonaise gingen lopen (ja dat deden ze echt) na een overwinning van ZKH Max Verstappen, gaat misschien te ver voor een sportprogramma.

De productie van het programma was prima voor darts, zaalvoetbal en curling, maar de F1 was ineens enorm gegroeid en de programma’s op Ziggo groeiden niet echt mee.

Overigens zat Tom Coronel destijds dichter bij een Formule 1-zitje dan dat wij allemaal denken. In 1999 won hij op Senna-esque wijze de Formule Nippon (hij elimineerde zijn directe concurrent in de eerste bocht op Suzuka).

Tom was met een originele sponsor-tactiek bezig met een stoeltje bij Arrows. Als een duveltje uit een doosje werd dat stoeltje destijds ingenomen door Jos Verstappen. Als Rothengatter zijn werk iets minder goed had gedaan, was de kans groot dat Coronel in die Arrows-Supertec zat.

TL:DR: Doornbos gooit zijn maatje voor de bus, nieuwe soap in Nederland, Autosportland. Het gehele interview kun je hier lezen!