Elektrische Charger Daytona heeft toch een dikke V8 sound!

Luister maar, het geluid van de nieuwe elektrische Charger Daytona.

Ook Amerikaanse musclecars hebben niet het eeuwige leven. Tenminste, met een dikke V8 onder de motorkap. De Dodge Charger Daytona komt er als volledig elektrische auto, maar ook met een zescilinder motor.

Nu heeft Dodge een heel moeilijke klandizie tevreden te stellen. Het zijn met name de conservatieve Amerikanen met benzine in hun bloed die opteren voor een Charger, natuurlijk met een dikke V8. Deze groep in een elektrische auto krijgen is nogal een moeilijk opgave.

Daar heeft Dodge iets op bedacht met de Fratzonic uitlaat. Een speaker voor de elektrische auto om er toch nog wat karakter aan te geven. Dit systeem is al enkele jaren geleden ontwikkeld, maar heeft allerlei varianten doorstaan om klanten aan te spreken.

Keer op keer vonden ze het maar niks, maar nu heeft Dodge een nieuwe sample gedeeld via Instagram. Eerlijk is eerlijk, als je niet zou weten dat je naar een elektrische Charger Daytona zit te kijken had je bijna gedacht met een echte V8 te maken te hebben.

Natuurlijk blijft het de boel bedonderen en is het lang niet zo tof als een echte verbrandingsmotor met acht cilinders. Maar het valt Dodge te prijzen dat ze toch iets verzinnen om de legende van de Charger in leven te houden.

Het is zeker niet de eerste elektrische sporwagen met een synthetisch geluid. De Hyundai IONIQ 5 N is een bekend voorbeeld hoe een geluidje toch iets kan toevoegen aan de rijbeleving. Dat gezegd hebbende. Toen ik het zelf ervaarde vond ik het leuk voor 3 minuten, daarna ging het weer uit. Toch liever stilte dan dat fugazi gedoe..