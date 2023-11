Zo spotgoedkoop is de Hyundai Ioniq 5 N

De prijs van de Hyundai Ioniq 5 N is echt heel erg scherp.

Auto’s zijn tegenwoordig schreeuwend duur. Inflatie, belastingen, dat super-de-luxe pand en natuurlijk al die peperdure espressootjes moeten ergens van betaald worden. En nee, dat geld kun je niet simpel ergens anders weghalen.

Maar er zijn uitzonderingen en vandaag hebben we er eentje voor je. De prijs van de Hyundai Ioniq 5N is bekend en laten we maar meteen in huis vallen: heel erg scherp! De prijs is namelijk 73.995 euro en dat is tegenwoordig het nieuwe 50 mille.

Maar ook al vergeet je de inflatie mee te rekenen, dan nog is dit een steengoede deal en we gaan je uitleggen waarom. Nog voordat we een meter hebben gereden met de Ioniq 5 N, kunnen we niet anders dan enthousiast zijn. Het probleem met veel elektrische auto’s is dat ze weliswaar heel erg snel zijn en dat ze het daar verder bij laten.

650 pk

En de enige methode om de auto interessanter te maken, is meer vermogen toevoegen. Het verschil tussen een Audi e-tron of RS e-tron is veel kleiner dan een A6 en RS6, zeg maar. Daar zijn meerdere redenen voor. Een bredere auto met uitgebouwde wielkasten, bredere banden en dergelijke zorgen voor meer weerstand.

Ook is in veel gevallen het budget op: elektrische auto’s kosten een vermogen om te ontwikkelen. Dan kun je niet nog eens 10-15 mille investeren als fabrikant om een dik sportief topmodel te maken. Tenslotte zijn dit soort topmodellen imageboosters, geen hardlopers.

Daarom zijn we verbaasd dat Hyundai de Ioniq 5N voor zo weinig geld aanbiedt. Voor dat geld heb je namelijk een 650 pk sterke bom op wielen die in 3,4 seconden naar de 100 m/u kan knallen en een top haalt van 260 km/u. Maar het gaat om zoveel meer.

Drift Optimizer

Zo is de Ioniq 5N voorzien van 21 grote gesmede velgen met 275/35 R21 banden rondom. Kijk, DAT is precies wat we wielen. Meer grip en een lager onafgeveerd gewicht. Verder zij de dikke remmen, drift optimizer (ja, echt!), adaptieve dempers, dikke kuipstoelen, sperdifferentieel en hele grote remmen: 400 mm voor en 360 mm achter. Dat heeft de auto ook wel nodig, want het apparaat weegt meer dan twee ton.

Dat komt vooral door de extra grote accu: 84 kWh (in plaats 58 kWh of 77 kWh bij de gewone Ioniq 5). Op een volle accu haal je volgens de WLTP precies 448 km. Dat is een beetje de balans waar een fabrikant mee stoeit: de range en het gewicht. Aangezien actieradius een belangrijkere USP dan gewicht, krijgen auto’s dus grotere accu’s.

Prijzen ‘concurrentie’ Hyundai Ioniq 5N

Uiteraard vergelijken we de prijs van de Hyundai Ioniq 5N met die van de concurrentie. Zoals je kan zien is veel vermogen voor (relatief) weinig geld geen uitzondering. Echter komen de meeste concurrenten wat power te kort, laat staan dat ze dezelfde sportieve hardware aan boord hebben.