De best verkochte cabrio is een.. crosssover?!

Welkom in 2024, waar de best verkochte cabrio een crossover betreft.

De Peugeot 207 CC, Ford Focus CC, Golf Cabriolet. Astra TwinTop. Wie kent ze nog? Zo’n 15 tot 20 jaar geleden hadden de meeste merken wel een cabrio in het aanbod. Die spoeling werd dunner en dunner. Anno 2024 shoppen voor een nieuwe cabriolet is geen eenvoudige opgave.

Zeker in het lagere segment is het zoeken met een vergrootglas. Want supercars, zoals de McLaren Artura Spider of een Ferrari 296 GTS, worden nog wel in veelvoud als cabrio of roadster aangeboden. Hoe anders is dat met de doorsnee auto’s.

Best verkochte cabrio eerste helft van 2024

Wat dat betreft is dit opmerkelijke nieuwtje misschien helemaal niet zo opmerkelijk. Automotive News bericht op basis van cijfers van Dataforce dat de Volkswagen T-Roc Cabriolet de best verkochte cabrio is van Europa in de categorie ‘best-selling mainstream convertible‘. In de eerste zes maanden van dit jaar verkocht het merk 6.110 exemplaren van dit model in Europa. Geen enkele andere cabrio deed het beter.

In vergelijking met vorig jaar deed het model het wel iets minder. In het eerste halfjaar van 2023 verkocht VW 22,7 procent meer exemplaren van de T-Roc Cabriolet in vergelijking met dezelfde periode, dit jaar.

Besef even dat Mazda slechts 3.545 stuks van de MX-5 verkocht in de eerste zes maanden van dit jaar. Goed voor de tweede plek, maar ruim op afstand van de Volkswagen T-Roc Cabriolet. Best bizar eigenlijk. Een roadster pur sang verliest het van het malle ding genaamd T-Roc Cabriolet.

Zo ziet u maar. Autoliefhebbers zijn de dinosauriërs onder de nieuw autoverkopen. De gemiddelde nieuwe cabrio-koper is blijkbaar wel gecharmeerd van een open crossover. Waar de Evoque Cabriolet nooit een enorm succes werd, heeft Volkswagen toch een geliefd product weten neer te zetten met de T-Roc Cabriolet.

Pakken we voor de volledigheid ook nog even de premium jongens erbij, dus niet alleen de categorie best-selling mainstream convertible. In het premium segment staat de MINI Cabrio op één met 11.140 verkopen. Op twee de Porsche 911 Cabrio met 5.784 verkopen. En op drie de BMW 4 Serie Cabrio met 4.714 verkopen.