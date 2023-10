Elektrische familie SUV voor 40 mille | AB Advies

We kijken welke opties je hebt als je voor 40 mille een elektrische familie SUV zoekt.

De elektrische auto komt voor veel mensen telkens dichterbij. Voor veel mensen is het waarschijnlijk de volgende auto van de zaak. Vroeger was je vrij om te kiezen wat je wilde, dus reden alle snelle managaers in een Alfa Romeo 156 1.9 JTD of een Seat Leon FR TDI. Daarna gingen bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen en merkte je dat aan de keuze voor de auto van de zaak. Dat moest eerst een zuinige auto zijn, vier jaar later moest het minimaal een plug-in hybride zijn en de volgende stap is volledig elektrisch.

Maar er zijn ook mensen die niet een auto van de zaak hebben, maar gewoon zelf gebruikte auto’s kopen. In dit geval gaat het om Roald en zijn vrouw. Roald volgt het patroon, maar dan met zijn eigen auto’s. Hij had eerst een Volkswagen Passat TDI BlueMotion, daarna een Volvo V60 D6 PHEV en nu een Volvo XC90 T8. Nu is het tijd voor de volgende stap: volledig elektrisch.

Zoektocht elektrische familie SUV

Met zijn Volvo merkt hij dat ‘ie zoveel mogelijk elektrisch probeert te rijden. Als die rauwe viercilinder koud wakker schudt, wordt iedereen (die in slaap gedommeld) was weer wakker. Van de oorspronkelijke elektrische range is nog wel wat over, maar het wordt minder. Op dit moment is het nog een verse auto die hij goed kan verkopen.

Roald is getrouwd en heeft twee kinderen, met de derde (kind) onderweg. Zijn werk is ongeveer 50 km verderop en hij kan zowel thuis als op het werk laden. Hij wil echter één auto waarmee hij alles kan doen, dus ook op weg naar zijn ouders (200 km verderop), plus de wintersport en de zomervakantie.

De wensen en eisen voor Roald voor een elektrische familie SUV kun je hieronder bekijken.

Huidige auto / vorige auto’s VW Passat BlueMotion, Volvo V60 D6, Volvo XC90 T8. Allemaal gebruik gekocht. Koop / Lease Koop Budget Maximaal 40 mille (inclusief inruil XC90) Jaarkilometrage 20 tot 25 per jaar Brandstofvoorkeur Ben aan het kijken naar EV Reden aanschaf andere auto XC90 rijdt het fijnst elektrisch, dus overstap naar vol-elektrisch Gezinssamenstelling Vrouw, ik, twee kinderen en een derde op komst Voorkeursmodellen Grote, ruime en luxe familie SUV. Mag wel een beetje pit hebben. No-go modellen Ben geen Mercedes-fan.

Audi e-tron 50 quattro 71 kWh Launch Edition

€ 39.999

2019

45.000 km

Wat is het?

De ideale elektrische auto voor mensen die geen EV willen. De Audi e-tron is een ruime elektrische familie SUV met typische Audi-eigenschappen. Een strak en modern interieur met een ruime opzet en grote bagageruimte. Maar het is voor al het dashboard dat briljant is: alles zit daar waar je het verwacht. In veel opzichten is het gewoon ‘een Audi’ en dat is een groot compliment.

Hoe rijdt het?

Mogen we het zeggen? Beter dan een Audi Q5! Een e-tron rijdt beter dan veel Audi’s eigenlijk. De e-tron heeft iets als ‘een wegligging’, niet iets dat alle EV’s hebben. Het is vooral een comfortabelere cruiser, maar wel met die typische Duitse stabiliteit. Week is het nooit en je hebt altijd de controle. De besturing is licht doch precies en de auto volgt nauwgezet de opgedragen commando’s. Dat is niet altijd het geval geweest bij een Audi. Qua performance is de ’50’ al meer dan voldoende. In het dagelijks verkeer in Nederland is het snel zat. De ’55’ kun je soms in het budget vinden, maar dan staan er aanzienlijk meer kilometers op. Die hebben wel een betere accu met grotere range.

Laadsnelheid

Actieradius

Gewicht

Onderhoudsprognose

Elektrische issues kunnen de auto parten spelen. Met name de e-trons met heel erg veel opties zijn er gevoelig voor: die opties kunnen nog weleens stuk gaan, met name de adaptieve cruise control. Ook de combinatie tussen telefoon en auto is soms lastig te maken. Bij sommige e-trons waren er wat problemen met de accucellen, met storingen tot gevolg. Die zijn grotendeels wel opgelost en komen voor bij jongere exemplaren. Dat elektrische auto’s vaak elektrische issues kunnen hebben, is logisch: er zijn geen distributiekettingen, waterpompen en olielekkages die voor kunnen komen.

Afschrijvingsprognose

Het voordeel is dat dit ‘gewoon’ een Audi is die elektrisch is. Dus deze kun je altijd wel slijten. Wel denken we dat de afschrijving ietsje zal doorzetten. Er is natuurlijk accu-angst bij veel mensen, dus check die accu van te voren, maar met een kilometerstand onder de ton in kilometers zit je wel safe. We zijn benieuwd wat de invoering van motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s gaan doen. Mocht dat 1 op 1 worden overgezet, dan zit je wel met een probleem.

Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh

€ 39.999

2021

80.000

Wat is het?

Het is grappig hoe de petroldrinkende goegemeente deze auto een blasfemie noemt, ‘want het is geen echte Mustang!!1!’. Nee, het is een Mustang Mach-E. En er zijn wel een paar paar parallellen met de muscle car. De Mach-E ziet er puik uit, heeft een ietwat grof interieur, veel performance en een scherp prijskaartje. In dit geval merk je dat de Ford ietsje minder premium is, maar wel veel moderner en in EV-land is dat best wel wat waard. Betere range, betere laadtijden.

Hoe rijdt het?

Als een Mustang! Ha! Nee, dat is niet waar, want de Mustang Mach-E is anders, maar alsnog best goed. Zeker voor zijn soort. Van alle crossovers is het eentje die echt goed stuurt. Direct, vlot, precies. Een tikkeltje meer feedback was prettig geweest, maar het is meer dan bij de meeste EV’s. Ook hier een prettige balans, alleen wordt je meer bij het rijden betrokken dan bij de e-tron. De prestaties zijn bovengemiddeld: dit zijn snelle auto’s. Ook leuk is dat de auto je een beetje uitdaagt om een bochtje te pakken.

Laadsnelheid

Actieradius

Gewicht

Onderhoudsprognose

Er was in 2022 een terugroepactie voor een contactpunt voor de accu. En verder zijn er een heleboel kleine issues waar met name Amerikaanse auto’s last van hadden. Nu moeten we er wel bij zetten dat het qua percentages gaat om heel weinig auto’s. De meeste issues betreffen de batterij, dus check of ‘ie goed laadt, wat de capaciteit is en hoe lang je op een accu kunt rijden.

Afschrijvingsprognose

Qua kilometers zit deze auto aan de hoge kant, 80.000 km. Daar moeten we wel bij aantekenen dat het een moderne en fris uitziende auto is. Dus als je niet al te veel erbij gaat rijden, dan valt de afschrijving heel erg mee. Sowieso zien we met EV’s dat de kilometerstand er iets minder toedoet dan bij Mustang’s met een V8. Het voordeel is dat de Mustang niet extreem groot en zwaar is, dus deze auto zal een groot aantal mensen aanspreken.

Jaguar I-Pace EV400 HSE

€ 39.950

2018

75.000 km

Wat is het

De Jaguar I-Pace was de auto van het jaar 2018! In 2018 koos men voor de zeer vooruitstrevende I-Pace. Nog altijd ziet de crossover van Jaguar er heel bijzonder uit. Ian Callum had de vrijheid om een auto te ontwerpen op een ‘EV only’-platform. Vandaar dat de auto relatief laag is, de neus erg kort en de wielbasis enorm. Dan past daar mooi het accupakket tussen. De I-Pace was jaren geleden dus vooruitstrevend, maar is dat nu niet helemaal. Het uiterlijk is nog steeds wennen, maar het interieur is dat niet: erg luxe en fraai aangekleed. De Audi heeft iets mooiere afwerking, maar de materialen van de Jaguar zijn fraaier, met name de bekleding.

Hoe rijdt het?

Verrassend goed. Je merkt dat ze bij Jaguar hebben geprobeerd om het EV-concept volledig te omarmen, dus ook met de voordelen. De balans in de auto is heel aardig. Vanwege het lage zwaartepunt heb je veel minder het gevoel met een zware auto op pad te zijn, tenzij je ineens heel veel snelheid eraf moet remmen. Dan merk je dat je toch wel met massa op pad bent, maar over het algemeen is dit een prettig rijdende auto, ook als je iets meer lol wil hebben.

Laadsnelheid

Actieradius

Gewicht

Onderhoudsprognose

Ook hier heel weinig issues op wat elektronische dingen na. Controleer de remmen, die kunnen nog weleens krom zijn. Dat komt wel vaker bij EV’s, overigens. Ze worden bijna niet gebruikt en soms in noodgevallen juist extreem intensief. Ander dingetje: check of het infotainment goed werkt. Dat was nooit het snelste systeem, maar controleer of alles functioneert.

Afschrijvingsprognose

Net als veel andere elektrische auto’s houdt deze Jaguar zijn waarde goed vast. Sterker nog, dat doet de auto bijzonder goed. Nog sterker: dit is de meest waardevaste Jaguar! Extra opmerkelijk, omdat het verreweg de meest populaire Jaguar was in 2018 en 2019. De meeste exemplaren daarvan (meer dan 3.500 exemplaren) komen uit 2018, overigens. Desondanks is de vraag naar elektrische auto’s dermate groot, dat de prijzen stevig zijn.

YOLO: Tesla Model X 75D

€ 39.000

2017

91.000 km

Wat is het?

Een elektrische familie SUV uit de toekomst! Deze auto was zijn tijd zo ver vooruit, dat deze nu nog steeds relevant is. De Model X is het derde model van Tesla, gebaseerd op de techniek die ook in de S zit. Een Model S is ruim, maar de Model X geeft een nieuwe definitie aan die betekenis. Het interieur is een grote plastic bak met kunstleer en absoluut niet passend bij het prijsniveau. Afwerking en materiaalgebruik zijn net voldoende en de sfeer aan boord is gelijk aan die van de wachtkamer bij de tandarts. Het enorme scherm is dan wel weer briljant en anno 2023 functioneert het nog steeds uit de kunst. Die falcon-deuren zijn een een dure gimmick die eigenlijk geen doel dienen. Maar ze zijn wel cool.

Hoe rijdt het?

Heel erg bijzonder! De Tesla is verreweg de snelste in dit overzicht. Het is overduidelijk niet een auto voor mensen die eventjes lekker willen sturen. In dit advies is het verreweg de minst goed sturende auto. Het is wel de snelste en niet zo’n klein beetje ook. Het mag duidelijk zijn: dit is een auto voor de rechte stukken. Wat dat betreft is het een typische Amerikaan. De rijfuncties zijn overigens wel weer heel erg goed, met name de adaptieve cruise control. De geluidsisolatie is niet zo goed als die van de Audi.

Laadsnelheid

Actieradius

Gewicht

Onderhoudsprognose

Hier ga je scoren, want Tesla’s zijn supergoede auto’s. Dat zegt @Nicolasr en die is sinds kort helemaal neutraal als het gaat om Tesla. Zonder gekheid, de aandrijflijnen van Tesla staan hoog aangeschreven. Ook na twee ton aan kilometers kan een batterij nog 90% van zijn originele capaciteit hebben. Dus je kan nog prima er nog mee vooruit. In in het interieur zit niet veel en wat er niet op zit, gaat niet kapot. Check wel eventjes het onderstel (op ratelingen) en trillingen in het rempedaal. Oh, de dempers willen nog weleens lekken.

Afschrijvingsprognose

Eigenlijk kunnen we hierbij een goede inschatting maken: het zit snor! Als je kijkt naar de Tesla Model S, zie je dat die hun waarde heel erg goed vast houden. Dat komt mede door de enorme range en de vele updates die de auto’s. De Model X is zeker geen verouderde auto, simpelweg omdat het – qua software – niet meer de zelfde auto is als toen ‘ie de fabriek uitrolde. Model S-en doen minimaal 25 mille, dus we gaan ervan uit dat de afschrijving voor de komende paar jaar hooguit een paar duizend euro per jaar zal zijn.

Conclusie elektrische familie SUV

Nou, wat moet je kiezen als je een familie SUV zoekt waarmee je zakelijk ook voor de dag kunt komen? Ten eerste staat het land vol met elektrische auto’s. Veelal zijn de bijtellingsvoordelen verdwenen. Maar dat wil niet zeggen dat je een mindere auto hebt. Dit zijn alle vier uiterst puike auto’s. Qua rijeigenschappen, acteiradius, laadsnelheid, prestaties en uitstraling is de Ford een absolute topper. Je merkt dat deze auto net eventjes een stap moderner is dan de Jaguar en Audi. Die laatste is de perfecte EV voor mensen die niets met EV’s hebben maar gewoon een goede auto willen die toevallig elektrisch is.