Lance Stroll gaat een beetje loco, krijgt wind van voren

Lance Stroll begint duidelijk de strain te voelen. Hij duwde gisteren zijn fysio weg, wat hem op kritiek komt te staan.

Lance Stroll lijkt de man te zijn met het meest vaste contract van iedereen in de Formule 1. Niet omdat hij episch presteert, maar wel omdat de eigenaar van het team dezelfde achternaam deelt. Vanaf jongs af aan stond de familie Stroll in het teken van zoon Lance een F1 kampioen maken. Een beetje zoals bij Max Verstappen dus, maar op cruciale punten toch net wat anders.

Vader Jos heeft natuurlijk ook veel tijd, geld en energie in de carrière van Max gestopt. Maar ongelimiteerd geld, was er niet. Dus was er altijd druk. Onze held moest wel presteren, anders hield het op. Naar verluidt heeft Jos ongeveer twee miljoen in de opleiding van Max gestopt. Extreem veel geld voor de gemiddelde Nederlander. Maar een fractie van de tientallen zo niet honderden miljoenen die vader Stroll uitgeeft om Lance te laten racen.

Niet alleen werd Lance in de beste teams gezet (een F3 zitje bij Prema kost je al snel 1,5 miljoen per jaar), voor zijn F1 debuut huurde Stroll het team van Williams in om privé testen te organiseren(!). Alleen die opleiding bij het armlastige team uit Grove kostte naar verluidt al 20 miljoen Dollar.

Maar goed, het leek wel aardig te werken. Stroll werd F3 kampioen en is na Max de jongste F1 podium finisher ooit. Af en toe waren er hoogtepuntjes, zoals de pole position in Turkije in 2020. De destijds nog altijd piepjonge Canadees zei daarna ‘I love my job’.

Maar gisteren was de liefde toch echt duidelijk bekoeld. Na de volgende exit in Q1, kookte de frustratie over in de pitbox. Stroll duwde bruusk zijn fysio aan de kant. Daarna moest hij naar de verplichte nummertjes bij de pers, waar de woede nog steeds niet bekoeld was. ‘It’s shit’ zei Stroll. Op de vervolgvraag waar het aan schort volgde vervolgens een ‘I don’t know’ waarna Lance het podium verliet.

Het komt allemaal na speculaas in Duitse pers dat de familie het project Lance F1 kampioen wil opgeven. Vader en zoon zouden na de oorwassing door Alonso dit jaar definitief begrepen hebben dat Lance geen kampioen wordt. Tenzij Adrian Newey een auto voor hem maakt en Gaston Mazzacane de tweede rijder van het team wordt. Moeder Stroll zou daarnaast bezorgd zijn dat Lance zichzelf te pletter rijdt als de frustratie steeds groter wordt, zoals in Singapore gebeurde.

De wereld van de F1 kan zelfs als je de grootst mogelijke financiële buffer hebt om je te beschermen tegen ongevoeg en ongenoegen kneiterhard zijn. Nu Latifi weg is en ALO een nog hardere noot om te kraken blijkt te zijn dan VET, komt ook bij Stroll de druk er vol op te staan. Hoe lang hij daar zin in heeft, zullen we moeten afwachten. Gewoon lekker IndyCar doen in Amerika is misschien wel veel leuker, toch?