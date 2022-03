Lada geraakt door sancties, werknemers krijgen minder roebels

Lada is geraakt door de sancties vanuit de EU.

De oorlog in Oekraïne houdt de gemoederen flink bezig. Ondanks dat de invasie van Rusland gepaard gaat met militair geweld, grijpen andere landen niet in. Althans, ondanks piëteit naar de Oekraïners, helpt niemand ze op de slagveld.

Wel hebben veel landen maatregelen getroffen. Deze sancties moeten ervoor zorgen dat Rusland het zelf minder makkelijk heeft de komende tijd. Wij kijken natuurlijk naar de effecten in Nederland, maar over de grens zijn er natuurlijk ook gevolgen. Voor nu even een blik op Rusland zelf.

Lada geraakt door sancties

Want die sancties lijken hun vruchten af te werpen (als je er zo over kunt spreken, althans). Lada heeft flink last van de sancties, namelijk. Dat komt niet direct doordat wij in Europa geen Lada’s meer kopen. Die auto’s worden namelijk nauwelijks verkocht in het westen van Europa. Nee, het komt voornamelijk door de toeleveranciers, die hebben geen grondstoffen meer.

Daardoor staan de productielijnen van Lada in Togliatti helemaal stil, net als die in Izhevsk. De productiestop die nu is aangekondigd, gaat vier dagen duren. Lada heeft echter veel belang bij onderdelenvoorziening uit het buitenland. De kans dat er meer productiestops aankomen, is heel erg groot volgens Motor1.com.

Granta

De populairste Lada, de Granta (afbeelding boven), is namelijk een vrij Europese auto en maakt gebruik van veel onderdelen die de toeleveranciers uit Europa halen. Dat Lada er last van heeft, betekent overigens ook dat andere Europese merken er last van hebben.

Lada en Renault werken namelijk behoorlijk nauw samen. Renault heeft een aandeel van 67,61% in AvtoVaz, het moederbedrijf van Lada. Dus voor Renault is het sowieso een lastig issue. Een andere maatregel die Lada heeft getroffen, is een lagere vergoeding voor de medewerkers. Die krijgen nog maar twee-derde van het loon uitgekeerd.

