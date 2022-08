Tofste Lexus RC-F van Nederland is verrassend betaalbaar!

De tofste Lexus RC-F heeft een kleurtje voor exterieur én interieur. En natuurlijk die schitterende V8!

Lexus is een beetje een vreemd merk. Elke keer als ze een toffe auto uitbrengen zijn we BIJNA overtuigd. Er zijn vaak een paar typische Aziatische of Amerikaanse eigenschappen die je even op je moet laten inwerken.

Zo kun je een Lexus niet zo specifiek samenstellen (je kiest voornamelijk uitvoeringen, nauwelijks opties). Ook qua carrosserievarianten en aandrijflijnen sluit het niet altijd naadloos aan op de behoefte van de Europese consument. Ergo: nieuw worden ze niet enorm veel verkocht.

Twee smaakjes

Maar gebruikt is het een heel ander verhaal. Neem deze tofste Lexus RC-F van Marktplaats! Ja, een RC mét een F. De Lexus RC is de tweedeurs coupé van Lexus en concurreerde met de coupé-versie van de Audi A5, BMW 4 Serie, Cadillac ATS en Mercedes C-klasse.

In Nederland kon je ‘m krijgen in slechts twee smaakjes: de iets te bescheiden RC300h hybride of meteen de excessieve RC-F. In de meeste vergelijkingstests kwam de auto niet als beste uit de bus. Met name de BMW M4 was een stuk scherper, giftiger, sneller en goedkoper. Maar enkele jaren later maakt dat veel minder uit natuurljk.

USP’s

Betrouwbaarheid wordt nooit meegenomen in zo’n test, maar voor de occasion-koper maakt dat wel uit. En over het algemeen scoort Lexus uitermate goed als het gaat om betrouwbaarheid (behalve dan de IS220d, dat was een mispeer).

De RC-F heeft een paar USP’s die het een bijzondere koop maken. De motor is een atmosferische 5.0 V8. Dat betekent dat deze motor veel beter klinkt dan de turbo-geblazen concurrentie, meer toeren kan draaien en dat de motor veel alerter reageert. Dat zijn drie hele goede redenen om zo’n RC-F te kopen.

Prijs tofste Lexus RC-F van ons landje

Daarbij is het nog altijd een origineel model. Je ziet ze heel erg weinig en ze hebben bijzondere styling. Dit exemplaar komt uit 2016 en je weet gewoon dat de vorige eigenaar een liefhebber was. Kijk alleen al naar de kleur van het koetswerk (blauw) en het interieur (rood!). Sowieso koop je niet een RC-F als je geen liefhebber bent. Nieuw kostte deze auto 139.844 euro!

Voor ‘de pats’ koopt men eerder een Porsche of Mercedes-Benz. Er staat 135.000 km op de teller, dus hij is bijna ingereden. Ook lekker, de begrenzer komt er pas in bij 270 km/u, dus je kan die Duitsers alsnog op hun eigen Autobahn het snot voor de ogen rijden. En dat allemaal voor minder dan 50 mille. Eigenlijk een koopje, nietwaar? Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

