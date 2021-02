Elektrische MINI door AC Schnitzer kan problemen oplossen - Autoblog.nl

Het is nog niet bewezen, maar twee van de grootste problemen van de elektrische MINI Cooper SE zouden door AC Schnitzer opgelost worden.

De perfecte auto die ook nog eens weinig kost, bestaat niet. Alles wat een auto moet kunnen kost geld en je moet keuzes maken. Dat merk je goed bij elektrische auto’s.

Concessies

Neem de MINI Cooper SE, de elektrische MINI. Hij kost 36.200 euro. Ter vergelijking: concurrenten in het B-segment zoals de Peugeot e-208 en Opel Corsa-e, kosten net iets meer dan 30.000 euro. Terwijl de MINI een WLTP-actieradius van 234 km heeft, komen de PSA-broers beide 330 km ver. Dat is toch weer een ritje van Zwolle naar Groningen extra.

Kwaliteit

Is de MINI Cooper SE dan een slechte koop? Dat hoeft niet. Om het even simpel te zeggen: de Peugeot en Opel zijn gebouwd rondom die specs. MINI heeft gewoon een batterijpakket in de bodem van de reeds bestaande Cooper gelegd. De Cooper die niet perse ontworpen is als elektrische auto, maar wel gebouwd is met materiaalgebruik en afwerking in het achterhoofd. Als MINI voor zowel specs als kwaliteit had gekozen, zou de prijs ver boven de 40.000, misschien wel 50.000 euro liggen. Dan is het rijbereik misschien beter, maar dan heb je wel een peperdure B-segmenter.

Aerodynamica

Je kunt het probleem deels oplossen. AC Schnitzer heeft namelijk tuningsspulletjes uitgebracht voor de elektrische MINI Cooper SE. Een deel daarvan is het aerodynamica-pakket. Een McLaren Senna heeft een aerodynamica-pakket om sneller te worden, daar associeer je AC Schnitzer natuurlijk ook mee. In ieder geval zorgt het voor meer downforce en verminderde luchtweerstand: twee manieren waarop je sneller kunt gaan.

AC Schnitzer laat echter niet weten of de prestaties van de elektrische MINI er op vooruit gaan. Het verminderen van rol- en luchtweerstand heeft voor een elektrische auto echter meer voordelen: actieradius. Ook daar wordt geen woord over gerept, maar wellicht dat het toch een paar kilometers kan opleveren. Alle beetjes helpen.

Subtiel

Laten we ons dus vooral richten op wat we wel weten. AC Schnitzer heeft de catalogus geopend voor de elektrische MINI Cooper SE en dat is waarschijnlijk de eerste keer dat ze een elektrische auto bij de kladden hebben gepakt. De set is verder niet bizar spannend, want de onderdelenlijstjes linken naar exact dezelfde onderdelen als bij de niet-elektrische MINI Hatch. Bovendien gaat het om optisch spul, ze hebben de elektrische motoren niet aangepakt. Deze leveren dus nog steeds 135 kW (184 pk).

Wat krijg je dan wel? Zoals je kunt zien: velgen. Een vrij standaard AC Schnitzer-model. Ook dit lost een potentieel probleem op: de standaard velgen van de MINI Cooper SE zijn, eh, spraakmakend. De vijfspaaks velgen van AC Schnitzer zijn in ieder geval sportiever. Mooi moet je zelf maar bepalen.

Het assortiment bestaat verder uit:

Veren en verlaging (359 euro)

Velgen (624 euro) en toebehoren

Voorsplitter (422 euro)

Zijskirts (312 euro)

Bescherming achterbumper (86 euro)

Aluminium pedaalbeschermers (172 euro)

Overig klein spul.

De boel bestellen kan op de website van AC Schnitzer. De perfecte toevoeging voor een potente elektrische auto?