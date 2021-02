Zo ziet een Bugatti er onder de carrosserie uit - Autoblog.nl

Bugatti’s zijn een knap staaltje technisch vernuft, maar hoe ziet dat er nou uit als je de carrosserie verwijdert?

Zoals de inleiding al zegt: Bugatti wist voor de nodige opschudding te zorgen toen de Veyron het daglicht zag. Een auto die luxe moet combineren met ongelofelijke prestaties. Het is flink wat gewicht wat in gang gezet moet worden, dus de welbekende motor die Bugatti gebruikt is een achtliter grote W16: een fusie van twee W8-motoren. Er zijn vervolgens vier turbo’s en tien radiatoren op geschroefd om in eerste instantie 1.001 pk te leveren. Dat getal ging geleidelijk omhoog naar 1.200 pk in de SuperSport en Vitesse-modellen.

Chiron-tijdperk

De opvolger van de Veyron, de Chiron, lijkt op het oppervlak niet dezelfde impact gemaakt te kunnen hebben. Ook al was het weer het volgende tijdperk voor Bugatti, de Chiron was een beetje same old. Weer die achtliter W16, dit keer met 1.500 pk. Dat leverde voor de standaard Chiron geen baanbrekende getallen op. De sprinttijd is niet lager dan de Veyron en de topsnelheid is nooit officieel uitgebracht. Niet in recordvorm, in ieder geval.

Edities

Toch wist Bugatti weer wat ogen op zich te vestigen door alle edities van de Chiron en alles wat ze uitbrengen met die achtliter W16. Dat zijn er namelijk nogal wat. De Chiron Sport, de Chiron Pur Sport, de Divo, de La Voiture Noire, de meest recente Bolide en de auto die je door de vele varianten een beetje over het hoofd ziet. De Bugatti Centodieci.

110

Er lijkt veel overlap te zitten in de Chiron-familie, maar Bugatti zet ze allemaal neer met een eigen doel. Het doel van de Centodieci lijkt onduidelijk. Het is een soort teruggreep naar het verleden. Centodieci betekent honderdtien, vanuit het Italiaans vertaald. Niet alleen omdat Bugatti in 2019 precies 110 jaar bestond, maar ook om een teruggreep te doen naar de laatste Bugatti vóór het VAG-tijdperk, de EB110. De auto wordt door Bugatti gezien als een ode aan het werk van Romano Artioli en Giampaolo Benedini, de hoofden van het EB110 project. Die hebben goed werk geleverd: de Bugatti EB110 was een belachelijk snelle auto voor zijn tijd.

De spitse voorkant van de Centodieci met relatief grote koplampen, grote spoiler zoals op de EB110 Super Sport en de vijf ronde koelgaten achter het raam, die geven allemaal een hoedtik naar deze supercar uit 1990. Van de Bugatti Centodieci komen precies tien exemplaren, één van de kopers is Cristiano Ronaldo.

Vergeten

De eerlijkheid gebiedt te zeggen: hoe gaaf de Bugatti Centodieci ook is, hij wordt een beetje vergeten in de vlaag van Chiron-varianten. De Divo weet door zijn uitlevering weer de spotlights te pakken. De Bolide is vers van de pers. De La Voiture Noire werd laatst nog gebruikt als kerstverlichting. De Centodieci werd onthuld in augustus 2019 en sindsdien hebben we er bar weinig van gehoord. Het duurt even voordat zo’n auto aan klanten geleverd wordt na zijn onthulling, maar dan nog.

Uit elkaar

Bugatti zet de Centodieci weer even in de aandacht. De auto is de studio ingedoken om weer op de plaat gezet te worden, zoals je kunt zien in dit artikel. Bovendien is Bugatti druk bezig met het testwerk van de Centodieci. Op papier is de EB110-hommage namelijk een tikkeltje sneller dan al zijn broers, hij krijgt namelijk 1.600 pk.

Om beter bij de techniek te kunnen, is de Centodieci voor dit testwerk op de nog niet voorzien van een carrosserie. Voor Bugatti dus handig om makkelijker problemen op te lossen. Omdat ze het hebben gefotografeerd, krijgen wij stervelingen een mooi inzichtje in hoe die bizarre techniek er uit ziet.

Wanneer de techniek ‘goedgekeurd’ is door de ingenieurs, gaat de auto door naar zijn volgende fase en wordt de carrosserie erop gezet. Deze wordt ook nogmaals goedgekeurd door de ontwerpers van de Centodieci. Bugatti wil dat de auto er vanuit elke hoek en onder elk licht indrukwekkend uit ziet.

Kopers van de Bugatti Centodieci moeten dus nog even wachten op hun auto. Perfectie heeft tijd nodig, Rome was immers ook niet in één dag gebouwd. Dus, Ronaldo, je moet nog even in je Chiron of Senna blijven rijden.