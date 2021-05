AC Schnitzer Mini Cabrio is potent bommetje met 390 Nm - Autoblog.nl

Vele kleine aanpassingen maken van deze AC Schnitzer MINI Cabrio een lekker pakketje.

De Mini is een van de weinige kleine auto’s die nog goed verkoopt én waar nog flink wat marge op gemaakt wordt. De reden is vrij simpel, Mini’s zijn weliswaar klein, maar zeker niet goedkoop. Daarbij krijg je er tegenwoordig best wel aardige hardware bij.

Denk aan potente BMW-motoren, puike electronica en de mogelijkheid om veel opties te kiezen. Je kan de auto helemaal naar wens aankleden. Dat is voor een B-segment-auto eigenlijk ongekend. Maar ook als het gaat om de tuningscene, is er voldoende animo bij zowel de leveranciers als afnemers.

AC Schnitzer Mini Cabrio

Een van de populairste tuners is AC Schnitzer. Deze BMW en Mini-tuner uit Aken (Duitsland) heeft altijd voldoende spulletjes in de aanbieding voor de meeste huidige modellen van die twee merken. Sterker nog, ze zijn er altijd als eerste bij. Zo ook met deze gefacelifte Mini Cabrio.











De AC Schnitzer Mini Cabrio is (in dit geval) gebaseerd op de JCW-versie, dus met de 231 pk sterke B48 onder de kap. Na de elektrische krachtkuur van de tuners uit Aken heb je de beschikking over 265 pk. De maximale trekkracht stijgt van 320 Nm naar 390 Nm. Wel opvallend: daarvoor moeten véél meer toeren gemaakt worden: 4.500 in plaats van 1.250. Je hebt niet alleen een krachtigere motor en dus een snellere auto, maar ook eentje die spectaculairder is. Oh, en ook lekker: het is AC Schnitzer, dus het blijft allemaal heel. Je behoudt de EU-typegoedkeuring én 5 jaar garantie.











Uitlaat

Voor de ultime snelheidssensatie kun je ook kiezen voor het sportuitlaatsysteem, waardoor de AC Schnitzer Mini Cabrio nog heldhaftiger klinkt. Voor sportievere looks zijn er de AC1-lichtmetalen velgen. Deze meten 19″ in diameter en 7,5″ in breedte. Eromheen liggen 215/35 R19 banden.

















Daarnaast zijn er nog wat visuele aanpassingen. Denk aan de grille, splitter en stickers. In het interieur wordt het geheel afgemaakt met een AC Schnitzer iDrive-controller en aluminium-pedalen. Oh ja, uiteraard is de auto ook wat verlaagd. Dankzij een veren-set is de AC Schnitzer Mini Cabrio voor 30 millimeter lager en achter 35 millimeter.

Alle onderdelen zijn bij AC Schnitzer te bestellen.