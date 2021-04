En daar is de vernieuwde MINI John Cooper Works - Autoblog.nl

Met zijn donkere accenten is het nieuwe smoeltje niet zo goed te zien met de MINI John Cooper Works, maar er is meer anders!

Na een update voor de vijfdeurs en later de cabrio is het nu de beurt aan de nieuwe MINI John Cooper Works om zijn licht te schijnen. Aan de voorzijde kleine veranderingen, bijvoorbeeld aan de LED verlichting en de grille. Er zijn ook meer openingen aan de voorzijde om lucht door te laten. Vooral als je aan het boenderen bent is het lekker dat de motor meer koeling krijgt.

Aan de viercilinder TwinPower Turbo benzinemotor is niets gedaan. Dat betekent nog altijd 231 pk en 320 Nm koppel uit dit blok. Vanaf stilstand accelereert de hot hatch in 6,3 seconden naar 100 km/u. Dat is in combinatie met de standaard handbak. De optionele 8-traps Steptronic Sport automaat flikt het kunstje in 6,1 tel. Een lekker roffeltje is afkomstig van twee 85 mm uitlaatpijpen achter. De topsnelheid ligt op 246 km/u.

Standaard staat de vernieuwde MINI JCW op 17-inch velgen, 18 inch is optioneel. Met de nieuwe adaptieve ophanging is de demping met meer dan 10 procent verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, aldus MINI. Je moet dan wel de John Cooper Works Trim optie aanvinken. In het midden van de auto huist een 8.8-inch touch display. Dit is standaard en zit op elke nieuwe MINI John Cooper Works. Achter het stuurwiel zit ook een display voor de bestuurder.

De nieuwe MINI John Cooper Works tref je nu aan in de configurator op de site van het merk. Prijzen beginnen bij 45.900 euro voor de 3-Deurs.