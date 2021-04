Elektrische Porsche Cayenne nog wat dichterbij - Autoblog.nl

De nieuwe elektrische Porsche Cayenne gaat binnenkort een dingetje worden. Het wordt overigens ook wel een beetje tijd.

De Porsche Cayenne is al jarenlang zo ongeveer het boegbeeld voor het verslinden van fosiele grondstoffen. Het is een rijdende middelvinger naar alles dat groen, links en GroenLinks is. De Cayenne e-hybrid kun je het beste zien als een zeldzaam geslaagde Duitse grap.

Maar ook een elektrische Porsche Cayenne is iets waar we rekening mee moeten gaan houden. De Cayenne is een zeer belangrijke auto voor Porsche en ze zullen graag dat succes vasthouden. Volgens het Amerikaanse AutoWeek is het proces versneld. Voorheen werkte Stefan Weckbach aan het Cayenne-project, maar die is inmiddels vertrokken naar Apple, een premium fruitbedrijf in Cupertino, Californië.

Taycan-man

In zijn plaats gekomen is Manfred Harrer. Hij is de projectmanager die de ontwikkeling van de Taycan onder zijn hoede nam. Volgens insiders is er maar één reden om Manfred Harrer aan te stellen en dat is elektrificatie voor de grootste Porsche SUV.

Nu gaat het nog wel even duren voor het zover is. De Porsche Cayenne van de PO536-generatie werd in 2017 op de markt gebracht. De eerste facelift is nog niet eens doorgevoerd. Het zal dus nog zo maar 3-4 jaar kunnen duren alvorens er een elektrische Porsche Cayenne bij je op de stoep kan staan.

Platform elektrische Porsche Cayenne

Qua platform lijkt het aannemelijk dat er gebruik gemaakt gaat worden van het PPE (Premium Platform Electric) van Porsche. Daar staat de huidige Taycan ook op en de Macan zal daar ook gebruik van maken, wanneer deze op de markt verschijnt in 2022 (hoogstwaarschijnlijk).

Mocht je niet kunnen wachten op een elektrische Porsche Cayenne, is er een doekje voor het bloeden. Onlangs is de Taycan Cross Turismo gelanceerd, alhoewel deze crossover aanzienlijk kleiner en krapper is.

Porsche moet wel haast gaan maken, want juist bij de SUV’s valt er veel te winnen op het gebied van CO2-uitstoot. Zelf hebben ze aangegeven dat 80% van de verkochte auto’s tegen 2030 geëlektrificeerd moeten zijn.