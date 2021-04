'Balansissues Mercedes hetzelfde als die van Williams' - Autoblog.nl

Mercedes zou dezelfde balansissues hebben als die van Williams. Een coureur die recent in beide heeft gereden, kan het weten.

En wéér is er een weekend dat we niet kunnen genieten van het F1-spektakel. De eerste race (de GP van Bahrein 2021) is twee weken geleden verreden. We moeten dus nog een weekje wachten tot de GP van Emilio Romagna. Wat de autosportfans zich natuurlijk afvragen is: ‘heeft Mercedes écht een probleem of doen ze (weer) net alsof?

Afgaande op de eerste race (die ze gewoon wonnen), zag het er niet helemaal top uit voor de zwarte zilverpijlen. Ja, Hamilton won weliswaar, maar Verstappen had naar verluidt een teruggeschroefde motor en zijn diff was niet optimaal. En nóg was het bijzonder spannend. Is het probleem van Mercedes blijvend?

Balansissues

Volgens George Russell is het probleem behoorlijk structureel. In een interview met het befaamde Britse Autosport laat hij weten dat Mercedes waarschijnlijk ook last heeft van balansissues. Het zou gaan om dezelfde balans-issuess waar Williams óók last van heeft.

Zoiets substantieels als de balans-issues aanpakken, vereist een compleet herontwerp van de auto. Dat is iets dat we niet kunnen doen. We hebben er nu eenmaal mee te maken. Maar ook andere teams hebben er last van. Mercedes zit potentieel in hetzelfde schuitje. Tijdens de race zag je dat ze het lastig hadden, maar dat zul je in de komende races minder erg zien. Red Bull en Alfa Romeo waren juist relatief gezien erg competitief op deze baan. George Russell, maakt gehakt van Nicolas Latifi

Dus de problemen zijn bij beide auto’s aanwezig, aldus Russell. Wel zal het dus enorm per race schelen in welke mate het probleem zich voordoet.

Imola is heel anders dan Bahrein. Je hebt dus zo twee uiteinden van het spectrum. In Bahrein heb je veel lage snelheidsbochten met veel wind. In Imola heb je veel meer hoge-snelheidsbochten. Vanwege de vele bomen en gebouwen is Imola meer afgesloten van de wind. Ik wil niet zeggen dat we dan vooraan staan, maar hopelijk doen we het voor ons doen wat beter. George Russell, maakt gehakt van Valtteri Bottas

High Rake

Het idee van de regelwijzigingen werd door F1-coryfee @jaapiyo behandeld voor jullie. Het gaat om de ‘low-rake’ (in combinatie met lange wielbasis) versus de ‘high-rake’ (in combinatie met korte wielbasis). De consensus is dat auto’s met een hoge rake het probleem van de eenvoudigere vloer (een FIA-regel voor 2021) beter kunnen opvangen.

Nu hoor ik u denken: “Ja, en? Hoe erg is het dan? Dat Mercedes de zelfde balansissues heeft als Williams?”. Het mooie voor de neutrale en Nederlandse fans is dat deze balansissues behoorlijk in de basis van het ontwerp zitten. Je kunt dit niet even met een andere voorvleugel of gewijzigde bargeboards oplossen. Het gaat dus nog een spannend seizoen worden!