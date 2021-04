Hypermoderne Tesla Tunnel valt ontzettend tegen - Autoblog.nl

Elon Musk beloofde een hypermoderne hyperloop te bouwen voor Las Vegas. De resulterende Tesla Tunnel valt echter zo grandioos tegen dat het bijna lachwekkend is.

Elon Musk was al die ultieme real life schurk uit een James Bond film. Hij is steenrijk, excentriek, heeft een moeilijke jeugd gehad en schiet dingen de ruimte in. Slechts één ding ontbrak er nog aan zijn arsenaal, namelijk een monorail. Zoals wij allen weten is dit namelijk het ideale vervoersmiddel om net niet te ontsnappen aan agent 007.

Gelukkig kreeg Musk in Las Vegas de kans om het plaatje compleet te maken. In Sin City zochten ze namelijk naar een manier om de looptijd in het fameuze Convention Centre te verkorten. In deze joekelige beursruimte, waar jaarlijks onder andere de Consumer Electronics Show wordt (werd) gehouden, duurt het namelijk zomaar 45 minuten om van het ene punt naar het andere te lopen. Dan kom je dus wel aan je dagelijkse stappen. Doch we weten dat Amerikanen dat laatste liefst vermijden als het mogelijk is.

Las Vegas zocht zodoende naar een moderne transportoplossing en Elon Musk zei dat hij dat wel kon regelen. Voor 52,5 miljoen Dollar beloofde hij dat zijn Boring Company een tunnel kon bouwen, waarin autonome Tesla’s vervolgens 4.400 mensen per uur zouden kunnen verplaatsen. Musks plan was een stuk goedkoper dan andere voorgestelde oplossingen, dus kreeg hij de voorkeur.

Dit weekend werd het project dan eindelijk voorgesteld aan het publiek. Maar helaas zijn de beloftes van Musk niet bepaald ingelost. Misschien kunnen we beter zeggen bepaald niet ingelost. Er is namelijk wel een tunnel gebouwd, maar Tesla’s kunnen daar niet autonoom in rijden. Er moet dus een ouderwetse man (m/v) achter het stuur van elke auto zitten. Bovendien mogen er op elk gegeven moment maar elf auto’s in de 2,7 kilometer lange runnel rijden en dat dan met een maximale snelheid van 55 kilometer per uur. Dat is net iets minder dan de 240 kilometer per uur die Musk in gedachten had. Woooooeeeiiii.

Zoals Musk zelf reeds in oktober toegaf op Twitter, is het eindresultaat niet veel meer dan een stel gechauffeurde Tesla’s die door een tunnel rijden.

We simplified this a lot. It’s basically just Teslas in tunnels at this point, which is way more profound than it sounds. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2020

Het betekent ook dat de capaciteit niet 4.400 mensen per uur, maar slechts 1.200 mensen per uur is. Althans, dat berekenen de nerds van Techcrunch. Het lijkt ons een gevalletje van simpel rekenen, doch Musk zelf wil officieel nog niet weten van een lagere capaciteit. Dat heeft dan weer te maken met het feit dat hij mogelijk minder geld ontvangt van Las Vegas, omdat de gestelde doelen niet bereikt zijn.

Enfin, mocht je als fansla zo snel mogelijk zelf een keer de Tesla Tunnel willen ervaren, kan je binnenkort terecht voor twee evenementen. Twaalf mei wordt de Tobacco Plus Expo 2021 georganiseerd en 21 mei de International Gay Bowling Organization Annual 2021. Naar welke van de twee ga jij? Laat het weten, in de comments!

