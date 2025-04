Elektrische Renault Trafic troeft de concurrentie af

Renault deelt eindelijk de specs van de nieuwe Trafic, die als eerste bestelbus 800V-technologie heeft.

Luca de Meo, baas van Renault, blies vorig jaar hoog van de toren door de ‘Tesla onder de bedrijfswagens’ aan te kondigen. Dat is dus de nieuwe Renault Trafic geworden, die samen met Volvo Trucks is ontwikkeld. Deze bus was al onthuld, maar nu weten we ook de specificaties. Daarmee kunnen we de vraag beantwoorden: is het echt de Tesla onder de busjes?

Wat in ieder geval een USP is van de Renault Trafic: 800V-technologie. Dat hebben we nog niet eerder gezien op een bestelbus. Renault meldt nog niet het bijbehorende snellaadvermogen, maar wel dat opladen van 15 naar 80% in minder dan 20 minuten kan. Bij vrijwel alle concurrenten duurt dit langer dan een half uur, dus dit is zeker een pluspunt.

Qua accu’s is er de keuze uit een Standard Range en een Long Range. De accucapaciteit wordt niet vermeld, maar de actieradius bedraagt respectievelijk 350 en 450 km. Ook hier troeft Renault de concurrentie af, op de ID. Buzz na. Die heeft een range van 461 km. Maar die is we kleiner van formaat. De meeste andere busjes – zoals de elektrische Vivaro en Transit – zitten rond de 300 kilometer.

Dan nog het vermogen: dat bedraagt 150 kW, oftewel 204 pk. Het koppel komt uit op 345 Nm. Ook nog het vermelden waard: de Renault Trafic is voorzien van V2L-technologie. Dat betekent dat je elektrische apparaten aan kunt sluiten op je bus.

We krijgen nu ook voor het eerst het interieur te zien van de nieuwe Renault Trafic (en de hogere Estafette). Dit ziet er robuust uit, maar wel lekker hip. Het is tenslotte geen normale bedrijfswagen, maar een vooruitstrevende elektrische bedrijfswagen.

Om nog even terug te komen op de vraag uit de inleiding: we weten niet of de ‘Tesla onder de bedrijfswagens’ de juiste benaming is, maar de specs zijn gewoon goed. Nu de prijs nog, maar die volgt later pas.