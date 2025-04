Mansory Rolls-Royce nu ook als politieauto

Het moet toch niet gekker worden dames en heren. Een Rolls-Royce Mansory als politieauto.

Dubai staat bekend om zijn markante politievloot. En aan die vloot is wederom een opvallende auto toegevoegd. Tijdens de Arabian Travel Market 2025 werd een Mansory Rolls-Royce Cullinan als politieauto gepresenteerd. De meest decadente SUV ter wereld is nu ook in dienst van de lange arm der wet.

De onthulling vond plaats in het Dubai World Trade Centre, waar de Tourist Police Department officieel hun nieuwste patrouillevoertuig in gebruik nam. Want stiekem zijn dit geen politieauto’s waar elke willekeurige agent in Dubai mag gaan rijden. Het vormen vooral trekpleisters voor het toerisme in de UAE. Aanwezig waren de top van de Dubai Police, evenals Mansory-opperhoofd Kourosh Mansory.

De Mansory Rolls-Royce Cullinan politieauto levert 610 pk, knalt in 5 seconden naar de 100 en haalt een topsnelheid van 280 km/u. Cijfers die er eigenlijk helemaal niet toe doen. Dat vermogen zal nauwelijks aangesproken worden in de zandbak.

Deze creatie is het tweede resultaat van de samenwerking tussen Mansory en Dubai Police. Eerder leverde de Duitse tuner al een aangepaste Mercedes-AMG G63 met 720 pk. Wat dat betreft past de samenwerking uitstekend bij elkaar. In Dubai draait het om zien en gezien worden. Een soort West-Kruiskade, maar dan in het groot. Daar past een merk als Mansory uitstekend tussen.

De auto zal ingezet worden op bekende hotspots als de Burj Khalifa, Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard en JBR. Niet geheel toevallig allemaal plekken waar toeristen in groten getale te vinden zijn. De hoop is natuurlijk dat diezelfde toeristen stiekem een plaatje schieten van de imposante politieauto. Gaat ongetwijfeld gebeuren.

Met de Rolls-Royce Cullinan en de Mercedes-AMG G63 heeft Mansory nu twee bolides geleverd aan de politie van Dubai. Wat zou het volgende project kunnen zijn? Een Purosangue misschien?