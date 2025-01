Renault onthult interieur van de nieuwe Twingo

Dit is het interieur van de nieuwe Renault Twingo E-Tech electric prototype.

Dat ‘electric prototype’ moeten we er nog even bij zeggen, want het productiemodel is nog niet gepresenteerd. Op het Autosalon van Brussel staat Renault te shinen met het interieur van de nieuwe volledig elektrische Twingo.

De Fransen zeggen dat het interieur is geïnspireerd op de eerste generatie Twingo. Nu was dat niet de meest sexy auto die deze planeet heeft gezien, maar goed. Renault, you do you. Met de 5 had Renault er al lol in om allerlei retro verwijzingen in het interieur te verwerken. Met de Twingo gaan ze vrolijk door.

Renault Twingo interieur

De bestuurder kijkt naar een 7-inch digitaal instrumentenpaneel. In het midden staat een centraal 10,1-inch multimediascherm. Er zijn drie knoppen voor de airconditioning en een fysieke rode waarschuwingsknop. Het dashboard is ontworpen in een cilindervorm. Er is een vlakke opbergruimte onder de cilindervorm waar je bijvoorbeeld een boek, telefoon, stokbrood of je zonnebril kunt bewaren.

Ik proef kurk

Het duurzame verhaal is dus ook van toepassing op het interieur van de Renault Twingo E-Tech electric prototype. Omdat dit protoype toch geen productiemodel is koos Renault ervoor om de vloer van het voertuig van gekleurd kurk te maken. Toch een geinig detail.

Ondanks het compacte karakter van de Renault Twingo is de achterbank verschuifbaar. Dit prototype is in twee delen (50/50) neerklapbaar.

Nog meer geinige details? De hoofdsteun van de voorstoelen hebben een magnetische zone. Daar kunnen achterpassagiers hun telefoon op bevestigen. De draaiknop voor de rugleuning heeft zijn inspiratie van skateboardwielen. Toch leuk om te vertellen op verjaardagen.

De nieuwe Renault Twingo moet in 2026 op de markt verschijnen, voor nu hebben we alvast een kijkje in het interieur. Het exterieur werd eerder al op de autoshow van Parijs gepresenteerd. De instapprijs moet onder de 20.000 euro komen.