Elektrische SUV van McLaren wordt een dingetje

Ook gij, McLaren. Een elektrische SUV van McLaren wordt nu echt een dingetje.

Als er iets is dat de wereld niet nodig heeft, is het een elektrische crossover. Dat automerken overgaan op elektrische techniek: logisch. Maar dat dat in combinatie moet een crossover is raar. Natuurlijk, je kan gaan Sonja Bakkerren, maar als je daarnaast elke dag een catamaran eet (zoek maar op) dan schiet het alsnog niet op.

Maar ja, het is wat de mensen kopen. En met de extreme vergrijzing op komst zal het niet heel erg anders gaan worden. De geruchten gingen al een tijdje dat McLaren een elektrische SUV overweegt. Collega @RubenPriest kon enkele weken geleden mede delen dat het hoge woord eruit is. We hebben nu wat extra informatie!

Crossover eerste elektrische auto McLaren

Net als vorig bericht komt het hoge woord van Michael Leiters, de nieuwe CEO van McLaren. Leiters staat véél positieve tegenover crossovers dan Mike Flewitt, de vorige CEO van het Britse merk. Mike bevestigt dat de nieuwe crossover van McLaren de eerste elektrische auto wordt van het Britse (bijna voormalige) supercar-merk. Het wordt wel een echte McLaren, dus geen Mercedes-GLS chassis met een McLaren-esque koetswerk erop.

Volgens Leiters is het een zeer logische stap om McLaren weer winstgevend te maken (dat is het nu niet). Ook ziet Leiters een manier om twee compleet tegenstrijdige eigenschappen te combineren: een SUV met een sportwagenmerk. Dat heeft hij namelijk al eerder gedaan. Zo was hij bij Porsche verantwoordelijk voor de productielijn van de SUV’s en was hij de CTO bij Ferrari tijdens het ontwikkelen van de Purosangue. Logisch dus dat met het aanstellen van Leiters er een SUV komt.

Carbon

Om een echte McLaren te zijn, moet de auto bijzonder licht zijn of in elk geval relatief gezien heel erg licht. De basis zal dan ook een carbon chassis met aluminium structuur zijn dat wordt ontwikkeld door McLaren’s Composite Technology Centre. Carbon is volgens Leiters extreem belangrijk, een McLaren moet relatief gezien altijd heel erg licht zijn. Op welke manier McLaren de techniek gaat toepassen is niet bekend. Het kan zoals de BMW i3 (composiet) of zoals de McLarens echt een compleet carbon-’tub’ waar men alles aan bevestigt.

De McLaren crossover krijgt een compleet elektrische aandrijflijn. De reden is simpel, dan hoeven de supercars nog geen volledig elektrische aandrijflijn te hebben. Volgens Leiters is de techniek nog (lang) niet ver genoeg en resulteert het in te zware en logge auto’s. Pas als de accutechniek verder ontwikkeld is, is het wellicht een optie voor de supercars.

McLaren zal wellicht de techniek gaan ontwikkelen in samenwerking met BMW. De accutechniek van de McLaren Artura komt bijvoorbeeld ook bij BMW vandaan. Echter, het Britse merk heeft de deur open staan voor andere partijen die techniek willen leveren.

Echte naam

De nieuwe McLaren crossover krijgt een echte naam, geen combinatie van letters en cijfers die alleen de echte autonerds begrijpen. Qua aantallen is Leiters ook duidelijk. Van de sportwagens wil McLaren op den duur 6.000 per jaar gaan verkopen. Van de McLaren crossover wil men 12.000 stuks bouwen. Het is de bedoeling dat de auto in 2026 van de band rolt.

Via: Car Magazine.