AMG van 220.000 euro maakt bizarre koprol

Een rotonde werd de AMG van 220.000 euro fataal. Die is afgeschreven.

Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje. En soms ziet het ‘eindresultaat’ er heel bizar uit. Dat is hier ook het geval. Het gaat hier om een eenzijdig ongeval dat vanochtend omstreeks 08:35 plaats vond in Bussum. Het gebeurde bij een rotonde aan de Ceintuurbaan.

De auto in kwestie is een Mercedes in AMG-trim. En nee, dan bedoelen we niet een A180 CDI met AMG-sportpakketje. Het is echt ‘de Dikke Sjaak’: namelijk een zeer verse Mercedes-AMG GLE63S Coupé 4Matic+. Ja, je moet echt even een paar keer op de foto’s goed kijken om te zien dat het inderdaad een Mercedes-Benz GLE is.

Mercedes AMG van 220.000 euro

Wat er gebeurd is: de bestuurster van de peperdure AMG van 220.000 euro had de rotonde gemist. Wellicht was ze even afgeleid of keek ze eroverheen. Feit is dat ze niet meer tijdig kon remmen om de rotonde te nemen. In plaats daarvan vloog ze rechtdoor eroverheen.

Soms heb je een rotonde met alleen een tuintje, maar in dit geval was er een stenen muurtje. Ondanks dat die muur niet enorm hoog is, heeft deze wel een enorm effect gehad op de stabiliteit van de GLE63S. De auto maakte namelijk een koprol na de aanrijding met het muurtje.

Bestuurster naar het ziekenhuis

De bestuurster kwam uiteindelijk tot stilstand op het nabijgelegen fietspad. Gelukkig kon ze zelfstandig zichzelf uit de benarde positie helpen. Ze was dan ook al uit het voertuig toen de brandweer arriveerde.

Bij het uitstappen is ze blijkbaar wel gewond geraakt. Na controle van de ambulancebroeder is besloten om haar over te brengen naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto en alle brokstukken op te ruimen.

De auto lijkt ons helemaal total loss na het ongeluk, daar echt elk gedeelte van de auto zwaar beschadigd lijkt te zijn. Maar ja, dat dachten we van deze M3 ook en die werd uiteindelijk ook opgelapt (en verkocht).

Fotocredits: AS Media.