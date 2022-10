Toyota vindt hybrides beter voor het milieu dan EV’s

Logisch dat Toyota hybrides beter vindt, want die bouwen ze wél in grote getale.

Toyota was met de Prius een van de eerste merken die daadwerkelijk een alternatieve aandrijflijn toepaste in een productiemodel. Hoezee! Wat is Toyota toch progressief! De Toyota Prius werd het symbool van milieuvriendelijke mensen met deugende intenties. Zelfs South Park maakte men een briljante persiflage op de Prius-rijder.

Gezien de voorliefde van elektromotoren en batterijpakketten, zou je kunnen aannemen dat Toyota er ook vroeg bij was met de volledig elektrische auto. Niets is echter minder waar. De grootste fabrikant ter wereld bouwt nauwelijks elektrische auto’s. Ja, de bZ4X (wie verzint die naam?) is er sinds kort en er zijn nieuwe EV’s aangekondigd, maar op de korte tot middellange termijn gaat er niet veel veranderen in de Toyota-showrooms.

Keuze

Wat blijkt, Toyota wil de consument nog altijd de keuze geven. Volgens Toyota zijn elektrische auto’s veel te duur, is er veel te weinig vraag naar én is het laadnetwerk niet dicht genoeg. Daarbij denkt Toyota dat zij op dit moment de beste oplossing voor het milieu hebben.

Nee, ze denken niet dat hybrides uiteindelijk beter zijn voor het milieu, maar dat ze wel beter helpen. Ja, echt. Dat gaan we even toelichten. Volgens Toyota staan 300.000 hybrides ongeveer gelijk aan 90.000 elektrische auto’s qua uitstoot. En Toyota bouwt op het moment geen 90.000 EV’s, maar wél (veel meer) dan 300.000 hybrides. Dus wat Toyota nu doet heeft meer positieve impact op het milieu, want de CO2-reductie is veel hoger.

Hybrides alsnog belangrijk

Bij de lancering van de Toyota Corolla Cross Hybrid (we waren er zelf helaas niet bij) laat Vice President Marketing & Sales Sean Henley weten dat Toyota niet tegen elektrische auto’s is, maar dat het niet de enige manier is om CO2-uitstoot te reduceren.

Uiteraard willen ze graag nog hybrides verkopen bij Toyota: ze staan immers nu in de showroom en zijn aanzienlijk minder duur om te ontwikkelen en produceren. Het nadeel is wel: hoe langer Toyota het uitstelt, hoe lastiger het wordt om op het niveau te komen van de concurrentie. Veel automerken zijn nu bezig met het uitbreiden van het gamma qua elektrische auto’s.

Toekomst niet puur elektrisch

Last but not least, Toyota ziet de toekomst niet ‘puur’ elektrisch. Er zullen volgens de Japanse fabrikant meerdere oplossingen zijn voor de toekomst. Volgens Toyota zijn elektrische auto’s ook slecht voor de werkgelegenheid en zal het aandeel in 2030 van elektrische Toyota’s slechts 15% zijn. Naast elektrische auto’s en hybride gelooft Toyota nog heilig in waterstof.

Via: Electrek