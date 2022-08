Waarom deze unieke McLaren F1 koplampen van de BMW Z1 heeft

Dat de McLaren F1 de achterlichten heeft van een touringcar wist je misschien al, maar wist je ook dat er een McLaren F1 is met geleende koplampen?

Er zijn weinig auto’s die zo’n verpletterende indruk gemaakt hebben als de McLaren F1. Het was de eerste (en lange tijd ook de enige) straatauto van McLaren. Dat deden ze wél meteen goed: het was niet alleen de snelste auto ter wereld, het was ook binnen de kortste keren een icoon.

De McLaren F1 gaat daardoor al sinds jaar en dag voor recordprijzen van de hand. Dat is bijzonder te noemen voor een auto die A) geen klassieker is en B) geen Ferrari is. Desondanks is de McLaren F1 de Heilige Graal voor verzamelaars.

Met een McLaren F1 heb je dus goud in handen. Letterlijk zelfs, want er is 16 gram aan goud in verwerkt. Maar dat bedoelen we natuurlijk niet. Als het een uniek exemplaar betreft, heb je helemaal goud in handen. De McLaren F1 die je op de foto’s ziet is zo’n uniek exemplaar.

De F1 is uitgerust met een LM-spoiler en een -voorbumper, maar dat is niet wat deze auto uniek maakt. Dat zijn de koplampen. Die zijn een stuk smaller dan de standaard koplampen van de McLaren F1.

Vanwaar deze afwijkende koplampen? Nou, het schijnt dat de originele koplampen van de McLaren F1 een beetje weinig licht gaven. Dit exemplaar is daarom af fabriek voorzien van andere koplampen. Je had ze misschien niet herkend, maar die zijn geleend van de BMW Z1. Niet de hele behuizing, maar wel de koplampen zelf.

De koplampen zijn daarmee niet het enige geleende onderdeel. De achterlichten komen nota bene van een Nederlandse touringcar en de spiegels zijn regelrecht afkomstig van een Volkswagen Corrado.

Om nog even terug te komen op de koplampen: er zijn nog meer F1’s die af fabriek een upgrade van de koplampen hebben gekregen. Dit was echter een herziene versie van de standaard koplamp. Daarmee bleef het originele design dus intact. Maar het mag gezegd worden: deze alternatieve koplampen misstaan ook niet. Integendeel.

Dit exemplaar (chassisnummer 059 voor de kenners) onderscheidt zich verder met de spoiler, de voorbumper en de OZ-velgen van de F1 LM. De LM was een special edition, geïnspireerd op de Le Mans-raceauto. Dit is echter niet een van de vijf officiële LM’s, want die zijn allemaal uitgevoerd in Papaya Orange.

Desalniettemin is dit een unieke McLaren F1, die ongetwijfeld een torenhoog bedrag op gaat brengen. Hoe hoog precies, dat zal over twee weken blijken. Dan wordt de auto in Monterey geveild door RM Sotheby’s.

Foto’s: RM Sotheby’s