Elektrische zeecontainer strijkt neer in 2024

Ook zeecontainers gaan elektrisch en dat bewijst de aankomende Mercedes EQG, gepland voor 2024.

General Motors liet zich van hun meest humoristische kant zien toen ze Hummer gebruikte als de naam voor hun nieuwe elektrische truck. Want een auto die een doorn in het oog is van milieuridders gebruiken om een groene auto te maken, dat is lachen. Mercedes haalt ook regelmatig de pro-klimaters op hun hals door nog auto’s als de AMG GLS63 en AMG G63 aan te bieden. Van die laatste komt ook een ironische groene versie.

Mercedes EQG komt in 2024

Nou ja, het wordt wel een bloedserieuze elektrische auto, maar ook een nogal grote tegenstrijdigheid. Een Cw-waarde van 0,20, zoals de EQS bijvoorbeeld, gaat de aankomende Mercedes EQG niet halen. Desalniettemin: er komt dus een Mercedes EQG, en wel in 2024. Dat bevestigt Mercedes-baas Ola Källenius aan onze Engelse naamgenoten bij Autoblog.

Concept

Dat een Mercedes EQG een mogelijkheid is, weten we sinds vorig jaar. Mercedes toonde toen de Concept EQG en het is eigenlijk precies wat je verwacht. Een iets meer futuristische Mercedes G-Klasse met wat kekke details en een elektrische aandrijflijn. Källenius zelf heeft al meermaals met een elektrische G-Klasse mogen testen op de offroad-baan in Graz. U weet wel, bij Steyr-Puch, waar de huidige G-Klasse nog steeds gebouwd wordt.

Offroader

Källenius is ervan overtuigd dat elektrisch offroaden zeker kan. Dus is de Mercedes EQG de manier om de G-Klasse te laten bestaan in de huidige tijd. Källenius zei eerder al dat ‘de laatste Mercedes ooit gebouwd een G-Klasse gaat zijn’. Het iconische model doet zijn best om de tijd bij te houden, maar zo’n zeecontainer gaat natuurlijk altijd een doorn in het oog zijn van de milieuhoek.

Er is nog niet duidelijk wat er precies gaat gebeuren, behalve dus dat er een elektrische G-Klasse komt in 2024. Sterker nog, Källenius bevestigde niet eens dat de naam ‘Mercedes EQG’ wordt (maar dat lijkt meer dan logisch). Ook wordt nog niet duidelijk of 2024 dan het einde is van de G-Klasse met verbrandingsmotor, maar ook dat is gezien Mercedes hun strategie niet uit te sluiten.