Volkswagen van de toekomst heeft vleugeldeuren!

Vleugeldeuren klinken (en zijn soms) nog steeds cool. Daarom heeft de Volkswagen van de toekomst ze.

Wanneer je de toekomst probeert te voorspellen, leert de praktijk dat je er eigenlijk altijd op een manier naast zit. Toch moet je ook durven dromen. Wellicht is jouw baanbrekende idee voor een betere toekomst wel hét idee. Misschien heeft Volkswagen dus wel goud in handen met hun nieuwste project genaamd GEN.TRAVEL.

Volkswagen GEN.TRAVEL Concept

Het doel van deze ietwat bizarre concept car is niet nieuw. Sterker nog, in de basis heeft het wat weg van de Volvo 360c concept uit 2018. Ook dit is een ietwat bizar uitziende, rijdende contraptie waar autonoom rijden een grote rol gaat spelen. Level 5, als we Volkswagen moeten geloven.

Design

Laten we eerst even stilstaan bij de vormgeving van de Volkswagen GEN.TRAVEL. Want net als de ietwat bizarre Volvo concept zit Volkswagen met hun hoofd nog aardig in de toekomst. De vormgeving van de auto komt het bestuurderscompartiment wel ten goede. Dat moet een soort lounge op wielen worden. Om de auto te betreden, open je een vleugeldeur. Dat is dan wel weer tof.

Maar het vreemde voertuig staat eigenlijk voor een nobel doel. Dankzij het doel om de Volkswagen GEN.TRAVEL op autonoom Level 5 te krijgen, kan de auto perfect ingezet worden als reisgenoot voor middellange afstanden. Ook dit was hetzelfde idee als Volvo: de auto als cityhopper. Volkswagen zegt dat deze auto ingezet kan worden voor afstanden waar (te) snel voor het vliegtuig wordt gekozen. Denk aan reizen binnen Europa. De GEN.TRAVEL kan zijn interieur gebruiken als rijdende lounge, conferentiezaal of werkruimte. De auto brengt je naar je bestemming en jij kan ondertussen je werk doen.

Toekomst

De tijd dat de Volkswagen GEN.TRAVEL echt een productiemodel zou gaan worden, ligt nog eventjes in de toekomst. Zoals we al zeiden moet je altijd blijven dromen en wellicht dat dit ooit de oplossing wordt voor korte vluchten.

Moet je dus verwachten dat jouw volgende Volkswagen precies zoals de GEN.TRAVEL wordt? Nee, al zouden de vleugeldeuren wel een toffe optie zijn voor de volgende Golf. Dit concept, wat tentoongesteld gaat worden op Chantilly Arts & Elegance, gaat wel elementen bevatten waarvan Volkswagen kan leren voor hun volgende straatauto’s.