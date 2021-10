Elon Musk weet wel wat hij moet zeggen tegen Volkswagen aandeelhouders.

Het is een beetje opmerkelijk dat Tesla en Volkswagen af en toe een beetje met elkaar lijken te flirten. Niet dat ze een kind van elkaar willen, maar een knipoogje zo nu en dan delen ze graag aan elkaar uit.

De twee zijn vrienden en af en toe helpen ze elkaar een handje. Dus als Herbert Diess Elon Musk nodig heeft tijdens een presentatie, belt ‘ie m op. Tijdens een recent evenement met een hoop aandeelhouders en andere hoge VW-mannen, hielden de twee even een publieke Face Time-sessie.

Deze sessie was uiteraard niet helemaal spontaan, ondanks het ontspannen karakter tussen de twee. Herbert Diess moet natuurlijk zoveel mogelijk mensen achter zich krijgen om VW zo spoedig mogelijk over te laten gaan op het bouwen van geheel elektrische auto’s. En wie weet er nu meer van EV’s dan Elon Musk?

Face Time sessie

Tijdens de sessie waren de twee uiteraard heel erg vriendelijk naar elkaar. Herbert Diess was in het bijzonder geïnteresseerd hoe Tesla zo snel, flexibel en kordaat kan omschakelen. Denk bijvoorbeeld de overgang naar andere software, zodat Tesla kon overstappen naar een andere chipleverancier. Daar deed Tesla slechts twee tot drie weken over. Dit terwijl er nog zat merken zijn die zwaar lijden onder de chiptekorten.

Volgens Musk ligt dat ook aan zijn managementstijl. Tesla is niet een enorm bedrijf met een gigantische kerstboom als management-structuur. Daarbij is Elon Musk ook ingenieur. Hij wordt helemaal blij van waardeketens en fabricageprocessen.

Elon Musk: Volkswagen zal slagen

Op de vraag of Volkswagen kans van slagen heeft, is Elon Musk (uiteraard) positief. Maar alleen als het merk er alles op zet om zo spoedig mogelijk alleen EV’s te verkopen. En toevallig was dat precies wat Herbert Diess de Volkswagen-zakenlui wilde laten horen.

Naast vrienden zijn Musk en Diess sowieso gecharmeerd van elkaar. Zo probeerde Elon Musk lange tijd geleden Herbert Diess binnen te halen als CEO van Tesla. Dat is Musk uiteindelijk zelf gebleven. Diess is door Volkswagen aangesteld om de transitie naar nieuwe mobiliteit in gang te zetten en de puinhopen van zijn voorganger (Winterkorn) op te ruimen

Via: Reuters.

