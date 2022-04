Elon Musk legt meer dan 41 miljard euro neer voor Twitter

Na Tesla, SpaceX en The Boring Company heeft Elon Musk er een nieuw bedrijf bij in vorm van Twitter.

Een gigantische deal met gigantisch veel geld. Als je tot de rijkste mensen ter wereld behoort kun je bijna alles maken. En bijna alles kopen. Elon Musk wilde Twitter graag kopen.

Het duurde even tot het Amerikaanse techbedrijf tot een overeenkomst kwam met de opperbaas van Tesla, maar met een bedrag van 44 miljard dollar zijn ze overstag gegaan. Omgerekend is dat net iets meer dan 41 miljard euro. Ze begrepen zelf ook wel dat niemand anders zo gek was om zoveel te betalen voor het platform. De voormalige CEO en oprichter van Twitter, Jack Dorsey, is positief over de komst van Musk naar het bedrijf. Volgens hem is het de enige oplossing om Twitter te redden.

Het is niet zomaar een aankoop van de heer Musk. Elon Musk is van plan om van Twitter een platform te maken waar vrijheid van meningsuiting het allerbelangrijkste is. Hoe de miljardair hier vorm aan gaat geven is niet bekend.

Daarnaast is Musk vermoedelijk van plan om nieuwe services te implementeren in de dienst. De link met cryptocurrency Dogeocoin is snel gemaakt. De munt steeg met meer dan 20 procent in waarde op één dag toen bekend werd dat ome Elon Twitter had gekocht.

Musk lijkt er ook lol aan te beleven om tegen formaliteiten aan te schoppen. Zo kennen we de SpaceX CEO al, maar met Twitter gaat hij daarin vrolijk door.

De afgelopen dagen was het een komen en gaan van memes op zijn profiel. Alleen al de verbaasde gezichten is hem vermoedelijk die dik 41 miljard euro waard. Het is april en Elon Musk doet wat ‘ie wil.

