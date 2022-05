Gaat Elon Musk toch niet Twitter overnemen?

Elon Musk laat weten de overname van Twitter tijdelijk te pauzeren. Is hij van gedachten veranderd?

Er gaat geen dag voorbij of Elon Musk weet de gemoederen bezig te houden. Zelfs als je hem op zou sluiten met alleen Twitter op zijn telefoon zou hij nog voor genoeg opschudding kunnen zorgen. Inmiddels gaat hij een stapje verder: hij wil gewoon heel Twitter kopen. Waarom? Omdat hij vrijheid van meningsuiting zo belangrijk vindt natuurlijk.

De overname van Twitter door de Tesla-baas was al een verrassing, maar vandaag komt Elon Musk opnieuw verrassend uit de hoek. Hij laat namelijk weten dat hij de overname ‘on hold’ heeft gezet. Uiteraard via een Tweet.

De reden die Elon opgeeft is onduidelijkheid over spamaccounts. Twitter heeft namelijk maandag aangegeven dat minder dan 5% van de account ‘fake’ zijn. Elon Musk wil nu afwachten of dit inderdaad het geval is. Aangezien een van zijn voornemens het bestrijden van spamaccounts is, vindt hij dat heel belangrijk.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Iedereen ergert zich wel eens aan spamaccounts op social media, maar als je Elon Musk heet dan koop je dus gewoon het hele platform om van de spammers af te komen. Of zou er toch nog meer spelen?

Met de overname van Twitter zou een bedrag van 41 miljard dollar gemoeid zijn, maar de beurswaarde is inmiddels wel gedaald. Net als die van Tesla overigens, nadat Elon Musk voor een kleine 4 miljard aan aandelen van de hand deed.

Voor degenen die vrezen dat de Twitter-overname nu van de baan is heeft Elon Musk inmiddels alweer een geruststellende Tweet de wereld ingestuurd. Hij heeft zojuist laten weten dat hij nog steeds ‘committed to acquisition’. Oftewel: hij zegt nog steeds van plan te zijn Twitter over te nemen. Na zijn eerste Tweet kelderde de beurswaarde van Twitter trouwens wel met 20%.

Foto: Daniel Oberhaus