Elon Musk uitgeroepen tot Persoon van het Jaar 2021

Elon Musk behoort nu officieel tot de groten der aarde.

Of je Elon Musk nu adoreert of je vindt hem een rare kwibus, één ding valt niet te ontkennen: hij heeft een enorme invloed. Al was het alleen via Twitter. Eerder dit jaar werd Elon Musk al de rijkste man ter wereld, nu is hij ook nog eens uitgeroepen tot de meest invloedrijke man ter wereld. Niet door Autoblog, maar door TIME Magazine.

Dit is een bijzonder prestigieuze titel. Hiermee mag Elon Musk zich scharen in het rijtje met namen als John F. Kennedy, Martin Luther King, Winston Churchill en Gandhi. Hij deelt deze titel overigens ook met Adolf Hitler en Jozef Stalin. De titel Person of the Year gaat namelijk naar de meest invloedrijke persoon van het jaar, ongeacht of deze invloed goed of slecht was. Dat je het even weet.

Nadat vorig jaar Joe Biden en Kamala Harris werden uitgeroepen tot Persoon Personen van het Jaar, valt deze eer nu Elon Musk te beurt. Alhoewel het dus niet per se als een eer opgevat hoeft te worden. Enfin, volgens TIME zijn er weinig individuen die een grotere invloed hebben op het leven op aarde dan Elon Musk. Logisch, anders roep je de beste man ook niet uit tot meest invloedrijke persoon.

Elon Musk ziet het als zijn missie om de moeilijkste uitdagingen aan te pakken, aldus TIME. En daarbij heeft hij meerdere industrieën op hun grondvesten doen schudden. Uiteraard de autoindustrie, maar bijvoorbeeld ook de ruimtevaartindustrie. TIME geeft echter aan dat Elon Musk met Tesla de grootste impact heeft op de aarde. Volgens hen heeft Elon Musk ‘bijna eigenhandig’ de markt voor EV’s gecreëerd.

Er zullen vast mensen zijn die dit teveel eer vinden voor Elon Musk, maar dat hij de autoindustrie enorm opgeschud heeft valt simpelweg niet te ontkennen. Het is trouwens niet de eerste keer dat iemand uit de autoindustrie wordt uitgeroepen tot Person of the Year. Dit gebeurde één keer eerder, toen Walter Chrysler in 1928 werd uitgeroepen tot Person of the Year. Dat zal Henry Ford vast niet leuk gevonden hebben.

Met de Person of the Year-verkiezing is TIME overigens ongeveer net zo consistent als de FIA. Naast de personen die genoemd zijn, werden ook een complete generatie (de babyboomers), een apparaat (de p.c.) en een planeet (de bedreigde aarde) uitgeroepen tot ‘Persoon’ van het Jaar. Het toppunt was in 2006, toen ‘jij’ werd uitgeroepen tot Persoon van het jaar. Het lijkt er dus op dat de keuze meestal wordt gemaakt tegen het einde van de bedrijfsborrel.

Foto credit: Thomas Hawk