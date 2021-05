Elon Musk trekt extra aandacht met rijdende Tesla Cybertruck - Autoblog.nl

Elon Musk is aanwezig dames en heren. Dat liet hij weten door deze rijdende Tesla Cybertruck.

Afgelopen weekend kwam het al even voorbij hier op Autoblog. Elon Musk mocht eenmalig de populaire Amerikaanse show Saturday Night Live presenteren. De opnames vinden plaats in een studio in de stad New York. De aanwezigheid van Elon Musk in New York City ging verder dan enkel zijn kop op televisie in SNL. Hij had namelijk een Tesla Cybertruck meegenomen en deze werd in rijdende situatie op video vastgelegd door omstanders.

De Tesla Cybertruck deed een rijdend rondje door Manhattan langs diverse beroemde spots. Uiteindelijk werd de elektrische truck geparkeerd in de Tesla Store in New York. Daar kregen voorbijgangers en geïnteresseerden de unieke kans het prototype eens van dichtbij te bekijken.

In 2019 werd de Tesla Cybertruck voor het eerst voorgesteld. We zijn inmiddels twee jaar verder, maar nog geen klant heeft er daadwerkelijk een exemplaar ontvangen. De productie van het werkpaard moet namelijk nog beginnen. Dat zal in de Austin fabriek in Texas zijn.

Om de Tesla Cybertruck op videobeelden rijdend te zien is altijd interessant. Met name in een drukke stad als New York. Tussen al dat andere verkeer is goed op te maken hoe gek groot het ding wel niet oogt tussen gewone personenauto’s. De aanwezigheid van Musk in New York is niet onopgemerkt gebleven, zullen we maar zeggen.