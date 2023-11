Elon Musk onthult bizarre details over de Cybertruck

De Tesla Cybertruck is echt zo gek als ‘ie eruitziet, als we Elon Musk mogen geloven.

Deze maand moet het echt gaan gebeuren. Op 30 november gaan de allereerste exemplaren van de Tesla Cybertruck geleverd worden aan klanten. Dat klinkt nog een beetje onwerkelijk als je naar de auto kijkt. Het lijkt meer op een prototype dan een voertuig volledig klaar voor productie.

Toch is het groene licht echt gegeven. In aanloop naar die datum durft Elon Musk wat meer informatie te delen over de Cybertruck. Vermoedelijk is dit informatie die zelfs nieuw is voor klanten die er eentje hebben gekocht. In dit geval deed Elon Musk de uitspraken in een interview met Joe Rogan.

Daarmee zijn de eerste details met betrekking tot de productieauto bekendgemaakt. Allereerst het gewicht. Musk zegt dat de Cybertruck tussen de 2.700 kg en 3.175 kg weegt, afhankelijk van de uitvoering.

Verder komt de elektrische auto met een Beast Mode. Musk wilde nog niet vertellen wat dit tot in de detail betekent. Wel is duidelijk dat dit met de performance van de EV te maken heeft. Musk hoopt dat de Cybertruck in Beast Mode in minder dan drie tellen naar de 60 mph weet te sprinten. Wat een prestatie dat zou zijn voor een kolos als de Cybertruck.

Jaren geleden, tijdens de presentatie van de Tesla Cybertruck, demonstreerde Elon Musk op een podium dat de auto ook tegen kogels bestand is. Het ging toen niet helemaal goed met de ramen, maar Musk weet zich aan zijn woord te houden. Zo zegt hij in het interview dat de Cybertruck inderdaad over stalen panelen beschikt die kogels niet doorlaten. Optioneel komt de EV met kogelwerende ramen, maar de mogelijkheid om de ramen te openen en te sluiten vervalt dan.

Enfin, komt de Tesla Cybertruck er toch echt aan en zet Elon Musk een knotsgekke productieauto neer. Volgens Joe Rogan de meest bizarre auto die een autofabrikant ooit heeft uitgebracht. Nou zijn we toch wel benieuwd.