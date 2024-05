Elke Tesla Cybertruck wil zich aan deze spiegelen

Tesla levert zijn Cybertruck maar in één kleur. En toch kan elke Cybertruck er ook zo uit zien.

Elon Musk had een idee. We gaan een pick-up bouwen van roestvast staal. Dat is dan ook meteen de enige kleur die we leveren. Staal. Beetje saai misschien, maar het kan maar duidelijk zijn.

Nou hebben we al het één en ander voorbij zien komen qua wraps en dergelijke om toch wat mooie kleuren op de Cybertruck te krijgen. Zelfs bloedrood is dan een optie. Maar het kan ook anders, zonder dure wrap of verfspuit. Het mooiste is, elke Tesla Cybertruck kan er zo shiny uitzien als de Tesla Cybertruck van de foto’s.

Tesla Cybertruck is oogverblindend

Deze vier gasten die zichzelf “The Polishing Guy” noemen hebben namelijk een Cybertruck onder handen genomen. De mannen zijn gespecialiseerd in aluminium polishen en gaan voor de spiegelfinish. Ze komen zelfs bij je thuis je Tesla Cybertruck oogverblindend maken.

We maken wat reclame voor dit Amerikaanse bedrijf en dat verdienen de mannen ook. De Tesla is namelijk beter dan fabrieksnieuw geworden! Ze hebben zo goed hun best gedaan dat de auto één grote spiegel is geworden! Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste Tesla van het land!

Dit kan dus bij elk exemplaar. Er komt geen wrap of verf aan te pas. Gewoon het standaard Cybertruck plaatwerk en maar blijven polishen. Eerlijk is eerlijk, het doet de auto goed vinden wij.

Geen idee hoeveel je iedere zondag moet poetsen om de auto in deze “bling” staat te houden, maar één ding weten we wel: dit is veel betere reclame voor je poetsbedrijf dan je fabrieksnieuwe Audi RS6 van je eigen erf jatten. Maar dat vinden wij.