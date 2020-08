Elon Musk is nu de vierde rijkste man op aarde

Voor sommigen is 2020 een rampjaar, zo niet voor Elon Musk. Hij is niet alleen de rijkste man in de autoindustrie, maar überhaupt een van de rijkste mensen op aarde.

Elon Reeve Musk ervaarde al jong hoe het was om steenrijk te zijn. Op zijn achtentwintigste kocht hij namelijk al een McLaren F1. Het leek erop dat Elon al vroeg zijn piek bereikt had, maar dat was nog maar het begin. Sinds Tesla een onstuitbare opmars is begonnen, is zijn vermogen exponentieel gestegen. Zeker nu de beurskoersen de pan uitrijzen.

Het vermogen van Elon Musk is dusdanig hard gestegen dat hij nu de op drie na rijkste man op aarde is. Hij nam deze week de vierde positie in de Bloomberg Billionares Index in en gaf daarmee Bernard Arnault het nakijken. Mocht die naam je niets zeggen: dat is de CEO van LVMH, het moederbedrijf van Louis Vuitton.

Het vermogen van Elon Musk bedraagt momenteel maar liefst 90,3 miljard dollar. Dan komt neer op een slordige 75 miljard euro. Musk moet nog slechts vier mensen voor zich dulden: Mark Zuckerberg, Bill Gates en Jeff Bezos.

Het vermogen van Elon Musk heeft een bizarre stijging doorgemaakt. Begin dit jaar bedroeg zijn vermogen namelijk nog ‘maar’ 27,6 miljard dollar. In acht maanden tijd is zijn toch al niet lullige vermogen dus verdriedubbeld.

Dit heeft de Tesla-baas vooral te danken aan de gigantische koersstijgingen die het merk doormaakte. Maandag steeg de koers nog met 11%. Dit was dus genoeg om Elon Musk een duwtje te geven richting de vierde positie in de index van Bloomberg, die dagelijks wordt geüpdatet.

Foto-credit: Daniel Oberhaus (2018)