Officieel: alle teams blijven tot 2025 in Formule 1

Alle teams zijn akkoord gegaan met het nieuwe Concorde Agreement. Zelfs Mercedes.

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk was gisteren de definitieve deadline voor het ondertekenen van het nieuwe Concorde Agreement in de Formule 1. We schreven gisteren al dat McLaren als eerste team meldde dat ze hun handtekening hadden gezet. Niet lang daarna volgden Ferrari en Williams. De drie oudste teams uit de koningsklasse waren daarmee vastgelegd.

Het was de verwachting dat de andere teams ook dit voorbeeld zouden volgen, maar nu is het officieel. De FIA en de Formule 1 melden dat alle tien de teams akkoord zijn gegaan met het achtste Concorde Agreement uit de geschiedenis van de sport. Dat betekent in ieder geval dat ze zich dus nog tot 2025 verbinden aan de Formule 1.

De precieze details van de overeenkomst zijn geheim. We weten in ieder geval dat er afspraken zijn gemaakt over de verdeling van het geld, het budgetplafond en de nieuwe technisch regels, die vanaf 2022 ingaan. Dit alles moet ervoor zorgen dat de teams meer aan elkaar gewaagd zijn. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen.

Mercedes was – begrijpelijkerwijs – het team dat het meest tegenstribbelde. Toto Wolff liet echter vorige week al weten dat hij van gedachten was veranderd. Het is daarom geen verrassing dat ook Mercedes nu ook getekend heeft.